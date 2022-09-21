Обращение министра обороны РФ Сергея Шойгу 21 сентября 2022

Сергей Шойгу выступил с обращением к россиянам

Министр обороны Сергей Шойгу выступил с обращением к россиянам. Его выступление состоялось после того, как с речью выступил президент страны Владимир Путин - глава государства, в частности, объявил для россиян частичную мобилизацию.

О ситуации на Украине

Идет большая, трудная боевая работая, которую с честью выполняем наши военнослужащие. . Мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, а с коллективным Западом. Потому что то оружие, которое было у Украины, оно на сегодняшний день закончилось.

О потерях Украины

Это такие значимые потери, то есть, если говорить о 200-тысячной армии и 100 тысяч потерь - половина армии потеряна. Поэтому идет новая волна мобилизации. И вы видите, эта работа продолжается. Мобилизовано почти 300 тысяч. Идет отлов на вокзалах.

О потерях России

Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери - 5 937 человек погибших. И здесь не могу не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Не могу не сказать о наших медиках. Больше 90% вернулись в строй.

О задачах

Здесь мы продолжаем выполнять те задачи, которые перед нами поставлены. Мы просто, временами очень непросто, но мы их будем выполнять.