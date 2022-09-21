Сергей Шойгу выступил с обращением Фото: Министерство обороны РФ

Заявления Сергея Шойгу о частичной мобилизации и ходе СВО, главное:

- Украина потеряла половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.

- Потери ВС РФ — 5937 человек.

- Мы воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным западом.

- Мы почти каждый день наблюдаем удары по гражданскому населению. Бьют по больницам, местам массового скопления людей. Это полная подконтрольность западным кураторам и инструкторам. Их много в последнее прибыло — 150 человек. Западное командование руководит операцией из Киева

- В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов.

- Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.

- Мобилизации студентов ВУЗов и тех, кто служит по призыву, не будет

- Пройдет слаживание, экипажей, командование, взвода, и только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны

- Против нас работаем вся натовская спутниковая группировка - больше 70 военных и 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений