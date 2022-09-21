Дмитрий Песков: Президент сказал - то решение, которое примут на референдуме, будет нами поддержано

Дмитрий Песков - пресс-секретарь Президента России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 21 сентября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такие вопросы…

-… Дмитрий Сергеевич, на ваш взгляд, на взгляд Кремля, что могут изменить новые подходы в проведении спецоперации и частичная мобилизация – что будет дальше и в стране, и в мире, и на фронтах?

- Еще раз просто переслушайте выступление Владимира Путина – там все сказано, для чего вот такое решение принимается и почему.

- И еще второй тогда вопрос. Я переслушивал несколько раз, скажем так, почему ничего не было сказано президентом и министром обороны, на ваш взгляд, про референдумы, которые синхронно пройдут - мы знаем, где.

- Так, Саша, вам нужно еще раз переслушать.

Президент большое внимание уделил теме референдумов. Президент сказал, почему они проводятся, президент сказал о нашем отношении.

И президент сказал, что - то решение, которое будет принято людьми этих регионов, будет поддержано нами – он большое место этому уделил.

Вы невнимательно ознакомились, и в этом проблема…

- Спасибо.