Сергей Бурунов заболел ковидом после тусовки: «Я человек тревожный, поэтому госпитализировал сам себя»

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» попал в больницу с коронавирусом Фото: Кадр видео

45-летний Сергей Бурунов 21 сентября во всех новостях из-за того, что заболел ковидом. Чтобы успокоить поклонников, звезде пришлось записать видео из больничной палаты. Коронавирус у Сергея Бурунова действительно диагностировали – однако «состояния средней тяжести» нет. Все гораздо лучше. Легкие в порядке, но для перестраховки артист отправился в больницу — и правильно сделал.

Сергей Бурунов в своих соцсетях опубликовал видео, где он нормально выглядит и ровно дышит. Сергей лежа на больничной койке говорит: «Всколыхнула СМИ и интернет новость о том, что я экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести. Это все не так на самом деле. Но я их не виню – это их работа. Да, я в больнице – заболел. Но ничего страшного в этом нет. Просто я решил госпитализировать сам себя, поскольку человек я тревожный и ответственный – но большей частью тревожный, конечно. Чтобы не заражать вас, мои дорогие друзья – я обратился к врачам, чтобы мне оказали помощь и назначили грамотный протокол лечения. Поэтому в скором времени я уже буду дома и все будет нормально. Я в стабильном состоянии – ничего экстренного нет, не нужно нагонять панику. Все в порядке – я живой, это самое главное. Все желаю наикрепчайшего здоровья, следите за ним, пожалуйста – носите маски, пользуйтесь санитайзерами. Ребята, здоровье это - все».

Бурунов поблагодарил друзей и коллег, которые теперь «обрывают» его телефон с пожеланиями скорейшего выздоровления. Ближайший товарищ и коллега Павел Деревянко отметился в комментариях к видео теплым пожеланием: «Серенький, выздоравливай!».

Из симптомов ковида у Бурунова был кашель и больное горло, небольшая одышка, жар, боли в мышцах. Заболел известный актер вскоре после одной из громких светских тусовок – последний раз перед болезнью Сергей выходил в свет 14 сентября на звездный показ, премьеру сериала «Капельник». Однако это не означает, что подхватил вирус Сергей именно там – это могло случиться где угодно: и в магазине, и в ресторане… Желаем Сергею скорейшего выздоровления!

Бодрого и совсем здорового Бурунова вы сможете увидеть совсем скоро – с 3 октября на ТНТ премьера сериала «Нина», где у Сергея одна из главных ролей.