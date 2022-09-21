Актер Сергей Бурунов госпитализирован с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Сергей Бурунов госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила агент артиста Анастасия Сайфулина, отметив, что актер чувствует себя нормально.

«Сергей действительно заболел ковидом. Как ответственный человек, внимательно относящийся к своему здоровью, он поехал в больницу. Чувствует себя вполне нормально», - приводит ТАСС сообщение агента артиста, сделанное в среду, 21 сентября.

При этом Сайфулина передала всем пожелание от актера, среди которых «носить чаще маски и пользоваться санитайзерами».

Напомним, Сергею Бурунову 45 лет. Среди самых известных фильмов и сериалов с участием актера «Полицейский с Рублевки», «Последний богатырь», «Домашний арест», а также «Мылодрама» и «Родные». Кроме того, артист стал лауреатом премии ТЭФИ за лучшую мужскую роль в сериале «Мылодрама».