«Обычное увольнение»: смогут ли мобилизованные сохранить свои рабочие места

С теми, кто попадает под мобилизацию, работодатели должны расторгнуть трудовые договора. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Призыв в армию в связи с частичной мобилизацией аналогичен призыву на обязательную воинскую службу. С теми, кто попадает под мобилизацию, работодатели должны расторгнуть трудовые договора.

- В действующем Трудовом кодексе есть статья 83 пункт 1, которая предусматривает прекращение трудового договора в случае призыва работника на военную службу. Формулировка «призыв на военную службу» полностью соответствует пункту 2 Указа президента (там идет речь о призыве на военную службу в связи с мобилизацией), - пояснил в эфире Радио «Комсомольская правда» юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

В Минобороны подтвердили: все будет происходить в соответствии с действующими трудовыми нормами. Основанием для расторжения трудового договора будет повестка из военкомата.

- Согласно п.2 Указа Президента граждане после призыва переходят на службу в ряды Вооруженных сил РФ по контракту, - пояснили в Минобороны.

На время службы в вооруженных силах за уволенным сотрудником прежнее рабочее место сохраняться не будет.

- Такой нормы на сегодняшний день нет. Человек уволился, на его место предприятие ищет другого человека. Увольнение в связи с призывом на военную службу ничем не отличается от обычного увольнения сотрудника, - поясняет Дмитрий Кофанов.

При увольнении работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч.3 ст.178 Трудового кодекса РФ).

Впрочем, не исключено, что некоторые нормы трудового законодательства в ближайшее время могут измениться.

- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила за увеличение трудовых гарантий в связи с частичной мобилизацией. Как они будут выглядеть, пока неизвестно, но возможно они появятся. Изменения в законы сейчас вносятся быстро, - отметил Дмитрий Кофанов.

А как быть тем, кто владеет собственным бизнесом, и вдруг получает повестку в военкомат? Ведь нужно содержать и контролировать штат сотрудников, выплачивать им зарплату, а делать это, находясь в зоне боевых действий, нереально.

- Гражданское законодательство позволяет оформить доверенность на управление бизнесом. Сколько бизнесменов уходили со своих постов по разным причинам, а их бизнес продолжал работать, - отметил в эфире Радио «Комсомольская правда» генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов.