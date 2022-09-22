Сын и вдова Сергея Пускепалиса - Глеб Пускепалис и Елена Петрова на церемонии прощания. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Сергей Пускепалис разбился в страшной аварии 20 сентября. Его автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Ярославской области. Шансов выжить у актера не было. Во время церемонии прощания гроб с телом артиста был закрыт.

В Ярославле простились с Сергеем Пускепалисом. Церемония проходила в большом зрительном зале Первого русского театра - с 2019 года актер был художественным руководителем культурного учреждения. Зал утопал в цветах и траурных венках. На сцене установили два закрытых гроба. Помимо Пускепалиса люди прощались и с театральным водителем Александром Синицыным, который и был за рулем микроавтобуса.

Проводить погибших пришли друзья, знакомые и коллеги. Из звезд на церемонии присутствовали: Ирина Пегова, Андрей Мерзликин, Николай Бурляев и Эдгард Запашный.

Вдова артиста Елена Петрова и сын Глеб Пускепалис не скрывали своего горя. Пускепалис-младший рыдал, вдова прятала заплаканные глаза за темными очками и плакала во время проникновенных речей, которые произносили коллеги и друзья Пускепалиса.

После гражданской панихиды состоялось отпевание. Гробы с Пускепалисом и Синицыным отнесли на руках в Казанский женский монастырь. Во главе процессии с портретом Пускепалиса шел Мерзликин.

Похороны актера пройдут 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края. Последний приют Сергей Пускепалис обретет возле собственных родителей. Траурная церемония будет открыта лишь для родных и близких артиста.