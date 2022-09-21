Сергея Пускепалиса, попавшего в смертельную аварию 20 сентября 2022 года, проводят в последний путь в Ярославле Фото: Иван ВИСЛОВ

Сергея Пускепалиса, попавшего в смертельную аварию 20 сентября 2022 года, проводят в последний путь в Ярославле. После этого тело актера отправят в Ставропольский край, где пройдут похороны.

"Похоронят Сергея Пускепалиса 23 сентября в Железноводске Ставропольского края, где покоятся его родители", - уточнила пресс-секретарь Волковского театра Екатерина Анкудинова. Режиссер руководил культурным учреждением последние несколько лет.

В Ярославле пройдет гражданская панихида. В час дня состоится отпевание в Казанском монастыре. Любой желающий сможет проводить звезду кино в последний путь.

Напомним, артист погиб в страшной аварии на трассе в Ярославской области. 56-летний режиссер и актер разбился в результате лобового столкновения автомобиля Ford, в котором он находился вместе с водителем, с ехавшей по встречной полосе фурой. Вдова Пускепалиса, а также его сын Глеб пока что воздерживаются от любых комментариев о тяжелой потере.

Последние годы Пускепалис жил в Ярославле, потому что являлся художественным руководителем ярославского театра им. Федора Волкова. Также у семьи артиста была квартира в Железноводске, где он провел часть детства. "У нас с женой квартира, мы оборудовали родовое гнездо. Это красивый край, светлый, с чистым воздухом, русские южные Карловы Вары", - рассказывал он.