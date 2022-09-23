Вопрос дня: Что изменит указ о частичной мобилизации

Мобилизация коснется 300 тысяч человек. Фото: Павел ЛИСИЦЫН/РИА Новости

Валентина Ильиченко, жительница прифронтового поселка Октябрьский, ДНР:

- Националисты обстреливали нас 8 лет, каждый день. Дома разрушают, жить не дают. Россия дала надежду, что их прогонят. Слушали Путина и Шойгу всем поселком. Надеемся на Российскую армию, только она и поможет.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России:

- Еще раз просто переслушайте выступление Владимира Путина: там все сказано, для чего вот такое решение принимается и почему... Президент большое внимание уделил теме референдумов, сказал, почему они проводятся и что то решение, которое будет принято людьми этих регионов, будет поддержано нами.

Максим Шелудько, военнослужащий Народной милиции ДНР:

- Я думаю, в ближайшие дни ВСУ попробуют наступать. Но потом, когда в союзные силы придет пополнение, поступят снаряжение и новая техника, все амбиции украинских военных закончатся. Мы победим вместе с Россией.

Михаил Пореченков, актер:

- Мы не можем никак предсказать, что будет дальше. Это решение нашего Верховного главнокомандующего, надо выполнять. Я не подхожу под призывной возраст - я рядовой, и мне 53 года. Могу пойти как доброволец. Это не исключается. Мужчинам могу сказать, чтобы держались и выполняли свой долг перед Родиной и детьми. Будь что будет. Победа за нами!

Геннадий Онищенко, академик РАН, Герой труда ДНР:

- Заявление нашего президента - это предупреждение, прежде всего Соединенным Штатам и их не очень сообразительным холопам в Киеве, что все по-серьезному. И еще: Украина ловит будущих вояк на улице, одевает и везет на фронт, наша армия пока задействована на очень небольшом уровне.

Тимофей Жуков, президент фонда «Город без наркотиков», депутат городской думы Екатеринбурга:

- А дальше - наша поддержка. Я готов сложить мандат, если это потребуется. Если у нас Родины не будет, то и депутаты и мандаты станут не нужны.

Олег Ильчин, экс-организатор турниров по боям без правил:

- Обращение Верховного главнокомандующего меняет все. Несколько месяцев ходили вокруг да около. У кого-то даже возникли пересуды, начались брожения. Считаю, что спортсмены, в первую очередь представители боевых искусств, должны доказать характер не на ринге, а защищая рубежи Руси.

Андрей Кудряков, руководитель поискового объединения «Миус-Фронт»:

- Что касается мобилизации, и в мире, и на фронтах будет однозначно существенный перевес в сторону России. Это придаст новые силы. Те ребята, которые с первых дней спецоперации пошли туда, не понимали, почему одни должны решать задачу, которую обязано решать все общество. Теперь это вдохновит тех, кто с февраля сражается с нацизмом.