Сестра Александра Градского передумала судиться с его наследниками за многомиллионное имущество

Спустя более года после смерти Александра Градского его многомиллионное наследство все ещё не поделено. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя более года после смерти Александра Градского его многомиллионное наследство все ещё не поделено. Старшие дети артиста и его бывшая жена в суде выясняют имущественные вопросы с молодой вдовой Мариной Коташенко.

А вскоре должен был начаться ещё один судебный процесс: двоюродная сестра мэтра Наталья Градская собиралась подать иск к его наследникам, чтобы вернуть квартиру и дачу, которые много лет назад после её смерти отца отобрал знаменитый брат. Сегодня эта недвижимость оценивается в десятки миллионов рублей, и возвращать их после ухода Александра Градского пришлось бы его семье. При этом на имущество, которое нажил певец, кузина никогда не претендовала, рассчитывая только забрать своё и восстановить справедливость.

Как стало известно KP.RU, на днях Наталья приехала в Москву из Ниццы. С учетом санкций и запретов на авиаперелёты путь получился долгим: через Мюнхен, Таллин и Нарву, где границу с Россией пришлось пересекать пешком и затем на такси добираться до Питера. А уже в Москве кузина Градского должна встретиться с адвокатами, чтобы решить судьбу своего иска. Хотя, на самом деле, решение уже принято.

Наталья Градская в день рождения отца впервые пришла на его могилу, которую певец скрывал от нее 20 лет.

- Отправляясь в Россию, я до последнего сомневалась, стоит ли развязывать этот судебный процесс. Но приехав сюда, окончательно поняла, что не буду этого делать: я отказываюсь судиться с наследниками брата, - рассказала Наталья KP.RU. - С того момента, как Саша забрал себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в Подмосковье, прошло уже более 20 лет, поэтому суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным - по времени, деньгам, нервам. Моё время мне дороже: я могу посвятить его муж, сыну-аутисту, любимой работе кинологом в Ницце. Я обеспечена, живу хорошо и с амбициями у меня всё в порядке. А то, что моя недвижимость досталась другим людям, пусть останется на их совести.

Квартира на Бережковской набережной давно растворилась в имуществе Градского. А вот дачу в подмосковном Расторгуево, как выяснилось, певец на себя так и не оформил.

- Поэтому у меня еще есть шанс ее вернуть, - продолжает Наталья. - Этот небольшой домик, принадлежавший моему отцу Борису Градскому, был нашим родовым гнездом. До сих пор не понимаю, зачем после смерти папы Саша вцепился в эту дачу - там далеко не хоромы, все очень скромно. В итоге это имущество оказалось брату не нужно, и теперь судьба дома неизвестна. Но я надеюсь отыскать его и оформить на себя, как прямая наследница. Этот дом мне дорог как память.

Александр Градский похоронил четверых родственников под одним памятником и зачем-то обнес захоронение высоким забором.

Но самое главное, что Наталье Градской уже удалось разыскать могилу отца, расположение которой артист скрывал от нее много лет. И сегодня, 8 января, в день рождения папы, Наталья наконец смогла посетить захоронение.

- Впервые за два десятка лет я смогла принести цветы своему отцу, - поделилась сестра Градского. - Вот только даже сейчас я всё ещё получаю "приветы" от брата. Он обнес могилу высоким забором, установил калитку с замком. И попасть внутрь я так и не смогла: ключа нет, придется сбивать замок. Теперь, став официальным распорядителем могилы, я наконец могу сделать это совершенно законно.

Кроме того, Наталья планирует установить памятник на могиле отца. В свое время Александр Градский не стал этого делать и просто выгравировал имя дяди на памятнике своей матери. Также он поступил и с другими близкими родственниками: сегодня в семейном захоронении под одной плитой покоятся четыре человека.