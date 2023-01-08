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8 января 2023 16:53

Сестра Александра Градского передумала судиться с его наследниками за многомиллионное имущество

Наталья Градская приехала в Москву, чтобы посетить могилу отца, которую певец скрывал от нее 20 лет
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Спустя более года после смерти Александра Градского его многомиллионное наследство все ещё не поделено.

Спустя более года после смерти Александра Градского его многомиллионное наследство все ещё не поделено.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя более года после смерти Александра Градского его многомиллионное наследство все ещё не поделено. Старшие дети артиста и его бывшая жена в суде выясняют имущественные вопросы с молодой вдовой Мариной Коташенко.

А вскоре должен был начаться ещё один судебный процесс: двоюродная сестра мэтра Наталья Градская собиралась подать иск к его наследникам, чтобы вернуть квартиру и дачу, которые много лет назад после её смерти отца отобрал знаменитый брат. Сегодня эта недвижимость оценивается в десятки миллионов рублей, и возвращать их после ухода Александра Градского пришлось бы его семье. При этом на имущество, которое нажил певец, кузина никогда не претендовала, рассчитывая только забрать своё и восстановить справедливость.

Как стало известно KP.RU, на днях Наталья приехала в Москву из Ниццы. С учетом санкций и запретов на авиаперелёты путь получился долгим: через Мюнхен, Таллин и Нарву, где границу с Россией пришлось пересекать пешком и затем на такси добираться до Питера. А уже в Москве кузина Градского должна встретиться с адвокатами, чтобы решить судьбу своего иска. Хотя, на самом деле, решение уже принято.

Наталья Градская в день рождения отца впервые пришла на его могилу, которую певец скрывал от нее 20 лет.

Наталья Градская в день рождения отца впервые пришла на его могилу, которую певец скрывал от нее 20 лет.

- Отправляясь в Россию, я до последнего сомневалась, стоит ли развязывать этот судебный процесс. Но приехав сюда, окончательно поняла, что не буду этого делать: я отказываюсь судиться с наследниками брата, - рассказала Наталья KP.RU. - С того момента, как Саша забрал себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в Подмосковье, прошло уже более 20 лет, поэтому суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным - по времени, деньгам, нервам. Моё время мне дороже: я могу посвятить его муж, сыну-аутисту, любимой работе кинологом в Ницце. Я обеспечена, живу хорошо и с амбициями у меня всё в порядке. А то, что моя недвижимость досталась другим людям, пусть останется на их совести.

Квартира на Бережковской набережной давно растворилась в имуществе Градского. А вот дачу в подмосковном Расторгуево, как выяснилось, певец на себя так и не оформил.

- Поэтому у меня еще есть шанс ее вернуть, - продолжает Наталья. - Этот небольшой домик, принадлежавший моему отцу Борису Градскому, был нашим родовым гнездом. До сих пор не понимаю, зачем после смерти папы Саша вцепился в эту дачу - там далеко не хоромы, все очень скромно. В итоге это имущество оказалось брату не нужно, и теперь судьба дома неизвестна. Но я надеюсь отыскать его и оформить на себя, как прямая наследница. Этот дом мне дорог как память.

Александр Градский похоронил четверых родственников под одним памятником и зачем-то обнес захоронение высоким забором.

Александр Градский похоронил четверых родственников под одним памятником и зачем-то обнес захоронение высоким забором.

Но самое главное, что Наталье Градской уже удалось разыскать могилу отца, расположение которой артист скрывал от нее много лет. И сегодня, 8 января, в день рождения папы, Наталья наконец смогла посетить захоронение.

- Впервые за два десятка лет я смогла принести цветы своему отцу, - поделилась сестра Градского. - Вот только даже сейчас я всё ещё получаю "приветы" от брата. Он обнес могилу высоким забором, установил калитку с замком. И попасть внутрь я так и не смогла: ключа нет, придется сбивать замок. Теперь, став официальным распорядителем могилы, я наконец могу сделать это совершенно законно.

Кроме того, Наталья планирует установить памятник на могиле отца. В свое время Александр Градский не стал этого делать и просто выгравировал имя дяди на памятнике своей матери. Также он поступил и с другими близкими родственниками: сегодня в семейном захоронении под одной плитой покоятся четыре человека.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыАлександр Градский: досье KP.RU