Сестра Александра Градского подает в суд на наследников артиста

Александр Градский на съемках телешоу "Голос", 2013 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу два суда, связанных с именем Александра Градского, идут сейчас параллельно. Так, в Подмосковье судят фигуранта дела о дерзком ограблении молодой вдовы Марины Коташенко: это финал той самой криминальной истории, когда из дома артиста в пакетах от "Вайлдберриз" вынесли 100 миллионов рублей. А в столичном суде бывшая жена и взрослые дети Градского пытаются отвоевать часть имущества у Коташенко и ее маленьких сыновей.

Между тем, не за горами и третий суд. Как стало известно сайту KP.RU, двоюродная сестра мэтра Наталья Градская собирается подать иск к его наследникам. Но в отличие от всех остальных родственников, она не претендует на имущество, которое Градский нажил своим трудом. Наталья хочет забрать лишь то, что принадлежало ей по закону - наследство своего отца Бориса Градского: квартиру на Бережковской набережной и дачу в Расторгуево.

- В 2002 году, когда папа умер, брат скрыл от меня его смерть (Наталья давно живет в Ницце. - Ред.) и спешно оформил недвижимость на себя. Показал завещание: якобы отец сам отписал Саше, а не мне, всё имущество, - рассказывала сестра артиста несколько месяцев назад. - При жизни брата изменить эту несправедливую ситуацию я не могла: с его связями все мои попытки были бесполезны. Да что и говорить, если Саша спрятал от меня могилу папы. Мне, родной дочери, по его указке даже не выдали свидетельство о смерти!

Наталья Градская живет в Ницце, работает кинологом.

Лишь на днях проблему с захоронением наконец удалось решить: спустя 20 лет Наталья все-таки разыскала могилу и стала ее распорядителем. А теперь пришел черед навести порядок в делах имущественных.

- Буду бороться за квартиру и наше родовое гнездо в Расторгуево, - поделилась Наталья с KP.RU. - Представлять мои интересы в российском суде будут несколько адвокатов, имена которых я пока не могу называть. Выиграю - значит, выиграю. Проиграю - так проиграю. Я всегда за справедливость: чужого мне не надо, так почему я должна раздаривать своё?

При этом никаких претензий к наследникам Градского у Натальи нет.

- Претензии у меня были и есть только к брату, но закон так устроен, что если при жизни он не успел или не захотел решить эти проблемы, они переходят к наследникам, - добавила Наталья. - Даже наоборот, я не раз пыталась восстановить родственные связи с Даней, старшим Сашиным сыном. Приглашала его на своё 45-летие, которое отмечала в Москве. Он ответил "да-да", но в последний момент отказался: позвонил, сказал, что заболел. Так что моя совесть чиста. Для себя я знаю, что все делаю правильно.

Тем временем, если с квартирой на Бережковской набережной все более-менее понятно (надо лишь выяснить, кому она принадлежит сейчас), то дом в Расторгуево еще предстоит найти. Наталья была там совсем маленькой и много лет после смерти отца о судьбе дачи ей ничего не известно.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Сайт KP.RU просит жителей и администрацию поселка Расторгуево Московской области помочь Наталье Градской с поисками семейной дачи, которая до 2002 года принадлежала Борису Павловичу Градскому, солисту знаменитого ансамбля имени Моисеева. Если вам что-либо известно о судьбе дома, напишите нам в редакцию по почте alena.martynova@phkp.ru, указав ваш контактный телефон для обратной связи.