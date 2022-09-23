Его сериалы смотрели миллионы: Скончался постановщик телефильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Владимир Краснопольский

Умер режиссер Владимир Краснопольский Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Скончался постановщик телефильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Владимир Краснопольский.

Большую часть жизни он работал в дуэте со своим троюродным братом Валерием Усковым. В последние годы они снимали сериалы раздельно: например, телепроект «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» снял Краснопольский, а «На солнечной стороне улицы» - Усков. Но до 2016 года в титрах ставили обе фамилии - зритель так же привык к их соединению, как, например, к соединению фамилий Ильфа и Петрова. Правда, какими бы ни были успешными их работы в XXI веке, в популярности они вряд ли могут сравниться с двумя грандиозными телесагами, снятыми в советское время - «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов».

Валерий и Владимир были очень хорошо знакомы с детства - практически как родные братья. «Как близнецы - говорил в одном интервью Усков, - друг без друга никуда». Даже недуги вроде аппендицита, случалось, накрывали их одновременно. И на факультет кинодокументалистики ВГИКа они поступили одновременно (хотя у обоих к тому моменту уже было высшее образование, полученное в Уральском государственном университете). Просто оба любили кино и мечтали поскорее встать за камеры.

Дипломная работа, документальный фильм «Тени на тротуарах», был посвящен московским преступникам и хулиганам (их братья умудрялись снимать скрытой камерой на улицах столицы). И, естественно, в 1964 году он не понравился худсовету - зачем показывать советскому зрителю такую гадость? Зато «Тени на тротуарах» одобрил Юрий Нагибин, писатель, с которым были связаны первые успехи режиссеров в игровом кино. Он сначала написал сценарий для военной драмы «Самый медленный поезд», потом Белла Ахмадулина по рассказу того же Нагибина написала сценарий «Стюардессы». А потом была картина по новелле Льва Ющенко «Неподсуден» о трудной судьбе летчика, сыгранного Олегом Стриженовым. И это был суперхит: шутка ли, 43 миллиона зрителей!

Картина по новелле Льва Ющенко «Неподсуден» о трудной судьбе летчика, сыгранного Олегом Стриженовым. Фото: кадр из фильма

Ну, а потом были два эпоса из жизни сибиряков, которые не сдаются под ударами судьбы. Братья путались в показаниях - кто из них первый наткнулся на романы писателя-«почвенника» Анатолия Иванова и решил экранизировать их для телевидения. Но «Тени…», снимавшиеся два года и показанные в 1972-м, посмотрела уже реально вся страна. Письма приходили мешками, причем адресованы были не актеру Петру Вельяминову, а непосредственно его герою - председателю колхоза Захару Большакову. Когда снимали «Вечный зов» - еще более масштабный телепроект, состоящий из 19 серий (там тоже главную роль играл Вельяминов), мужики из деревни, где проходили съемки, бросались обнимать артиста, в котором видели идеального председателя…

Кадр из многосерийного фильма "Тени исчезают в полдень"

Съемки шли долго и были сложными (в достаточно глухих местах, при несовершенной советской киноаппаратуре), но наградой для режиссеров стала Государственная премия. И когда в 90-е «Тени…» и «Вечный зов» перемонтировали под современный формат и показали по Первому каналу (он еще назывался ОРТ), он собрал огромную аудиторию. А потом еще был сериал «Две судьбы», насчитывавший уже 56 серий - и его тоже смотрели миллионы.

Многосерийный фильм "Вечный зов" Фото: кадр из фильма.

Даже солидный возраст не мешал Ускову и Краснопольскому работать. Очень крепкие профессионалы, они и в 2010-е годы, приближаясь к восьмидесятилетию и переступив этот рубеж, выпустили множество сериалов. «Дом с лилиями», «Дело следователя Никитина», «Манна небесная», «Санта Лючия», «Смешная жизнь», «Всего вам хорошего»… Они работали с неутомимостью, которой могли позавидовать большинство их юных коллег. И сегодня Владимира Краснопольского добрым словом вспомнит множество телезрителей.