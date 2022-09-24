Белорусская оппозиция как зеркало российской

"Котлетная фея" - называют Тихановскую в самой Белоруссии Фото: REUTERS

Российская либеральная и белорусская оппозиции похожи друг на друга, как однояйцевые близнецы. Одни и те же лица, отношения, разборки, дележка портфелей и сладкие мечты о том, как будут раздербанивать свои страны после того, как… Естественно, как придут к власти.

Как их российские "коллеги", белорусские оппозиционеры вот уже несколько месяцев пытаются создать свои структуры управления, эдакие "правительства в изгнании", причем, каждый из вождей своего клана пытается отпихнуть соперников "по борьбе", простите, соратников, от финансовых потоков, пытаясь стать "единственными и безальтернативными лидерами оппозиции", как это было в истории с Навальным в России.

И, совсем, как тот же Немцов в России, раздававший обидные клички и нелицеприятные характеристики своим соратникам, белорусские оппозиционеры не стесняются в своих эпитетах. Так, например, проживающий в США с 2001 года глубокий старик Семен Шарецкий назвал также находящуюся вот уже который год за пределами Белорусии Светлану Тихановскую "кухаркой, управляющей государством". И сделал это не в какой-то частной беседе, а на организованном и прошедшем в июле в Берлине "Форуме демократических сил Белоруссии" (как тут не вспомнить по аналогии ежегодный оппозиционный "Конгресс свободной России", регулярно проводящийся беглыми российскими либералами в Вильнюсе"). Мало того, Шарецкий обвинил Тихановскую в узурпации протеста и сотрудничестве с Лукашенко. И, хотя Шарецкий, выражаясь языком "пикейных жилетов", "это голова", он же еще самого Мечислава Гриба менял на посту Председателя Верховного Совета Белоруссии, и для многих современных оппозиционеров явление Шарецкого народу все равно, что выход мумии Ленина из Мавзолея, многие на том форуме его поддержали. Обвинили ее в бездействии, "самопиаре" и растрате на собственные нужды тех средств, что зарубежные спонсоры выделяют на "демократию в Белоруссии". Кстати, Форум организовывал не кто-нибудь, а соперник Тихановской по президентским выборам Валерий Цепкало, которого так и не зарегистрировали в качестве кандидат, и, наверное, по этой причине еще с той поры весьма неприязненно относящийся к "котлетной фее", как называют Тихановскую в самой Белоруссии.

И не стоит удивляться, что собравшиеся в Берлине попытались сформировать свою "управляющую компанию" – Национальный совет объединенных демократических сил (Совет). Правда, тут же посетовали, что даже в сравнении с Тихановской, "мандат" на представительство интересов народа у них "второй свежести". То есть – никакого.

И уж совсем предсказуемо было проведение все в том же Вильнюсе буквально через месяц "Офисом Тихановской" конференции "Новая Беларусь", на которой ее участники создали свой альтернативный исполнительный орган – "Объединенный переходный кабинет" (Кабинет). Как уверены многие эксперты, создание Кабинета было необходимо для объединения разных оппозиционных структур ("Народное антикризисное управление" П. Латушко, BYPOL А. Азарова, полк "Пагоня" (воюющий сейчас на стороне ВСУ на Украине), находящийся под командованием В. Сахащика, и др.) и для прозрачности в финансовой отчетности перед западными кураторами и спонсорами.

Как и следовало ожидать, дальше тут же началось совокупление и прочая жизнь в отношениях земноводных и пресмыкающихся. Совет тут же наехал на Кабинет. Совет выпустил заявление, что Кабинет никто и ничто, потому что "члены Кабинета не были избраны и не могут являться легитимными представителями народа Белоруссии". Но буквально через несколько дней стало известно, что шестеро из 17 членов Совета заявили о выходе из его состава. Правда, оказалось, что на них оказали давление в связи с тем, что они не согласовали свое участие в качестве делегатов в проводившимся российскими либералами Конгрессе свободной России.

А тут еще вдруг всплыло, что силовые подразделения белорусской оппозиции, которые на стороне ВСУ воюют сейчас на Украине, тоже не очень, мягко говоря, дружат между собой. Собственно говоря, их всего-то два – полк "Пагоня", который возглавляет "министр обороны" Тихановской Валерий Сахащик, и "полк Кастуся Калиновского". "Кастусевцам" очень не нравится, что вся финансовая помощь, которую распределяют через фонд BYSOL, идет на полк "Пагоня", а им, если и достаются, то жалкие крохи. Поэтому "Кастусевцы" обвинили сторонников Тихановской в руководстве фонда в растрате средств и снаряжения, выделенных на нужды добровольческих формирований белорусов.

При этом, "полк Кастуся Калиновского" претендует еще и на свою субъектность в политике и готов выдвинуть своих представителей во власть для борьбы с Лукашенко "после победы над Россией на Украине". интересно, что и командир "Пагони" Сахащик тоже уже вел переговоры с командованием ВСУ о выделении украинских боевиков "после победы Украины" для свержения Лукашенко и войны в Беларуси.

Очень похоже на то, как ведет себя российская либеральная оппозиция. Грызутся друг с другом, интригуют, подсиживают, чтобы только выслужиться перед теми, кто платит и заказывает музыку. В реальности им уже не интересна ни демократия, ни Белоруссия. Они прекрасно понимают, что никакой реальной поддержки в обществе, в белорусском народе у них нет. Их единственный реальный интерес – гарантировать себе безбедное существование. В общем, как говорил персонаж Никиты Михалкова в фильме "Статский советник": "Сожрите друг друга". Что они с успехом и делают.