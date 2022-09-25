Ученые поняли, каких еще глобальных неожидаеностей надо ждать от вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане названо самым мощным в истории человечества

Подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенный в Тихом океане, начал извергаться 13 января 2022 года. На следующий день он взорвался с небывалой силой – как 600 ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму. Тепло, выделившиеся от контакта раскаленной магмы с водой превратило в пар гигантские её объемы. В результате, по подсчетам ученых, в атмосферу были выброшены 50 миллионов тонн водяного пара. Последствия катаклизма будут глобальными, но не такими, какие обычно ожидают от извержений даже очень крупных, но сухопутных вулканов. Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай не охладит Землю, а наоборот, нагреет. Об этом специалисты Национального центра атмосферных исследований (National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA) предупредили в журнале Science. На него ссылается издание Live Science.

Двуокись серы, пепел, частицы породы, которые в любом случае выбрасывают в атмосферу вулканы, где бы они не находились, конечно же, способствуют похолоданию – задерживают солнечные лучи. Устраивают даже так называемую ядерную зиму, когда их очень много.

Недавний пример воздействия: пепел и аэрозоли, выброшенные вулканом Пинатубо, взорвавшимся в 1991 году на Филиппинах, снизили глобальную температуру примерно на 0,5 градуса Цельсия. Тонга громыхнул сильнее. И тоже «испортил воздух», но почему-то гораздо менее ощутимо – в 50 раз меньше. В атмосферу попали около 400 000 тонн двуокиси серы, которых маловато будет для того, чтобы оказать заметное влияние на климат. А вот тех 50 миллионов тонн водяного пара – 58000 тысяч олимпийских бассейнов, как прикинули ученые, следует опасаться.

Исследования, которыми руководил Холгер Вомель (Holger Vömel), продемонстрировали, что в слое атмосферы, который располагается на высотах от 50 до 20 километров стало на 5 процентов больше влаги.

Пар, поднявшийся над землей, теперь поглощает солнечную радиацию и повторно выделяет ее в виде тепла. Оно и нагревает поверхность Земли.

Так росло облако взрыва, наполняя атмосферу влагой

Ученые подчеркивают, что пар легче других вулканических аэрозолей и держится в воздухе дольше. Стало быть, эффект будет продолжительным. В этой связи они подтверждают, что ждут еще одно неприятное последствие - расширение озоновой дыры.

И кто знает, может быть, участившиеся в последнее время во многих местах планеты затяжные и обильные ливни тоже вызваны избытком влаги в атмосфере. Тепло, но не сухо.

Подробнее о силе взрыва вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай читайте в нашем материале.