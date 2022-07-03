Зафиксировано самое мощное в истории человечества извержение вулкана. Ученые пугают последствиями

Облако пепла над Тихим океаном, которое образовалось в результате взрывного извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: снимок 15 января 2022 года со спутника Himawari-8

Британские исследователи из Университета Бата (University of Bath) назвали извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, продолжавшееся с 14 по 15 января 2022 года в Тихом океане, крупнейшим в истории наблюдений. О чем сообщили в журнале Nature. На него ссылается портал EurekAlert.

Вулкан взорвался. Мощность взрыва, сопровождавшего извержение, составила 10 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Или 600 хиросим. Выделившееся тепло вскипятило миллионы тонн воды.

Местоположение вулкана

Первый выброс поднял пепел на высоту 58 километров. Всего за 30 минут он достиг мезосферы – области, в которой тормозят и вспыхивают метеоры, влетающие в атмосферу Земли. Вулкан сотрясал атмосферу и морское дно 12 часов кряду. Это ощущалось по всему Тихому океану.

Взрывная волна шесть раз обогнула Землю, достигая небывалой скорости – 320 метров в секунду – близкой к теоретически возможному пределу. При этом детекторы глобальной системы GLD360, отслеживающей электрические феномены в атмосфере, среагировали на 590 тысяч молний, которые метнул Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, установив рекорд, почти в два раза перекрывший прежний – 340 тысяч молний во время извержения Анак-Кракатау в 2018 году в Индонезии.

Короче, в истории человечества катаклизма мощнее не было.

Эксперты, кстати, всё еще пугают последствиями - расширением озоновой дыры, которое может быть вызвано огромным количеством воды и пара, поднятыми в атмосферу.

Но пока существенного вреда Земле вулкан не нанес. Апокалипсиса не случилось.

В стратосферу было выброшено около 400 тысяч тонн двуокиси серы. Ученые считают, что такое количество не грозит глобальным похолоданием. Столбу пепла, поднявшемуся над водой, не хвалило нескольких километров, чтобы устроить «ядерную зиму» на всем земном шаре.

Взрыв вызвал цунами разной мощности в Новой Зеландии, Японии, в Соединенных штатах, в Чили, В Перу и на Дальнем Востоке России. В Тонге - в непосредственной близости от вулкана - волна достигала 20 метров, до Нукуалофы – столицы королевства она была высотой в 2 метра. И до нас докатилось едва заметное возмущение.

Пострадали в общей сложности 25 человек. В отдельных местах были разрушения. Короля Тонга Тупоу VI на всякий случай эвакуировали.

Пепел от извержения выпал на главный остров архипелага Тонга – Тонгатапу. На время закрыл солнечный свет. Сам взрыв был слышен в радиусе нескольких тысяч километров. Например, на Аляске.