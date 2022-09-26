Правительство готовит дополнительные меры поддержки граждан, которые подпали под частичную мобилизацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство готовит дополнительные меры поддержки граждан, которые подпали под частичную мобилизацию. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. Рассказываем, что будет с трудовыми договорами тех, кого призовут.

1. Трудовые договора мобилизованных расторгать не будут, но их приостановят. Сделано это будет после того, как сотрудник предъявит на работе копию повестки из военкомата.

2. Рабочее место за сотрудником сохранится, и после службы он сможет на него вернуться.

3. Действие срочных трудовых договоров в случае мобилизации работника также приостанавливается. При этом постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.

4. Трудовые договора будут также приостановлены и в отношении работников, находящихся на испытательном сроке. Вернуться к работе они смогут на прежних условиях.

5. В случае, если работник уже получил уведомление о сокращении, но еще продолжает работать, то при получении повестки из военкомата его трудовой договор также будет приостановлен, а не расторгнут.

6. На основе приказа о приостановлении трудового договора бухгалтерия производит расчет сотрудника: начисляет заработную плата за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты. Все положенные выплаты (включая выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон социального партнерства) работник должен получить к моменту приостановки трудового договора.

7. Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней может производиться по заявлению работника в соответствии с законодательством.

8. Чтобы не возникло дефицита рабочих рук, работодатель может принять другого работника (на место мобилизованного) по срочному трудовому договору.

9. Мобилизованные работники получат статус военнослужащих, поэтому им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту. Так, период прохождения военной службы и другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости. Помимо общего страхового стажа, учитываемого при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочную пенсию.

Сейчас кабмин прорабатывает поправки к спискам профессий, должностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Добровольное участие в специальной военной операции также будет зачтено в страховой стаж для назначения пенсии.

10. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, кабмин установит дополнительные соцгарантии для семей мобилизованных, в которых есть дети до 14 лет. Так, членов семей мобилизованных нельзя будет привлекать к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам, за ними устанавливается преимущественное право оставления на работе при сокращении штата.

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