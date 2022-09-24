Проект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей мобилизованным внесен в Госдуму России

В Госдуму внесли законопроект о единовременных выплатах мобилизованным. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Единовременная выплата в 300 тысяч рублей для россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, предусмотрена в законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ и «Единой России». Документ опубликован в электронной базе на сайте Госдумы, он доступен здесь.

«Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предполагает ряд других льгот для мобилизованных. Так, они могут быть на время прохождения военной службы освобождены от выплаты процентов по кредитам, включая потребительские и ипотечные, освобождены от налога на имущество, получат 50-процентную компенсацию расходов на оплату ЖКХ, пособия для детей до трех лет и беременную супругу.

В законопроекте также прописан ряд условий, при которых может быть предоставлена отсрочка от мобилизации.

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