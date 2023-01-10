Стало известно, на кого первым завели дело в новому закону о пропаганде ЛГБТ

В России возбуждено первое дело по статье о пропаганде ЛГБТ Фото: Shutterstock

Не успел президент подписать закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола», как уже заведено первое уголовное дело. Правоохранители заинтересовались издательством «Попкорн букс» - то самое, которое выпустило книгу «Лето в пионерском галстуке», которая рассказывает о пионерах-гомосексуалистах.

Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, это именно он обратил внимание на похабщину, писал запросы в МВД и вот, сработало. В ответе на очередной из запросов говорится: «дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД «Гольяново» 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство)».

«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам», - написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.

«Попкорн букс» называют «флагманом продвижения ЛГБТ-литературы в России». Да не просто флагманом, я прямо ледоколом. Как только в России вступил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды - издательство стало печатать на обложках своих книг статью 29.5 Конституции, где говорится, что «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

«Конечно же, ничего общего с цензурой — наш закон не имеет, - отметил тогда Александр Хинштейн. - Свобода слова - не означает вседозволенность. В противном случае, ссылаясь на 29-ю статью, можно издавать любую нацистскую или террористическую литературу: например, «Майн Кампф» или ваххабитские учения».

Более того, в самом издательстве прекрасно понимали, что за такие книги им грозит закрытие. Еще 30 ноября, когда закон принял Совет Федерации, в телеграм-канале Попкорна появилось объявление, что это «Последний день, когда можно купить квир-книги издательства». В тоже время там отмечалось, что книги еще можно приобрести в интернет-магазинах в огромными скидками (по 100-200 рублей).

Такая битва за ЛГБТ-ценности от «Попкорн-букс» неудивительны. Директором и основателем издательства является признанный иноагентом оппозиционер Алексей Докучаев*. Компания до недавнего времени на две трети принадлежала ирландской «Букмейт лимитед», тоже признанной иноагентом.

«Если первым, кого привлекут к ответственности по нашим законам станет «Попкорн-букс», это будет во всех смыслах справедливо и закономерно!» - говорил в декабре Александр Хинштейн. Так и произошло.

*признан иноагентом в РФ