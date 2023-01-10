В России возбуждено первое дело по статье о пропаганде ЛГБТ Фото: Shutterstock

В России возбудили первое уголовное дело по статье о пропаганде ЛГБТ, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Стало известно о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства «Попкорн букс»*, – написал депутат в своем Telegram-канале.

Как уточнил парламентарий, дело возбуждено по статье 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Кроме того, в отношении «Попкорн букс»* было заведено дело по статье 20.1 («Мелкое хулиганство»). Хинштейн выразил надежду, что издательство, «бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам».

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (нетрадиционных сексуальных отношений) в стране. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Согласно документу, полностью запрещена пропаганда ЛГБТ в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.

*Издательство учреждено компаний Bookmate Limited, признанной в России СМИ-иноагентом