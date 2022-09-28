Найден легкий способ борьбы со стрессом

Постоянные стрессы на работе, проблемы в семье, неустойчивая ситуация в мире, пандемия… В наши дни очень многие люди страдают от перенапряжения. При этом проблемы возникают не только с нервной системой, и со всем организмом в целом.

Одной из причин излишней раздражительности и проблем с концентрацией внимания может быть недостаток магния. Это очень важный элемент, который отвечает за передачу нервных импульсов, свертываемость крови, работу сердечно-сосудистой системы, усвоение полезных веществ, расслабление мышцы и так далее. Более 80 тысяч исследований различных ученых доказали, что адекватный уровень магния в организме является важнейшим показателем здоровья организма.

Магний поддерживает в норме психическое состояние, стабилизирует работу нервных клеток. А еще вещество участвует в синтезе гамма-аминомасляной кислоты – она успокаивает мозг и регулируют нервную систему человека.

Рассказываем, как понять, что магния не хватает, и как восполнить его недостаток в организме, чтобы победить стресс.

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