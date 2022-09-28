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В мире28 сентября 2022 16:30

Daily Mail: США атакованы щитниками - вонючими мраморными клопами

Азиатские оккупанты захватывают новые территории
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Клоп мал – с ноготок, но очень вредный и зловонный.

Клоп мал – с ноготок, но очень вредный и зловонный.

Фото: Shutterstock

Американские энтомологи опять в тревоге: вслед за нашествием мух – пятнистых фонарниц – они выявили новую напасть. Сверх всякой меры расплодились щитники. Или мраморные клопы. Сначала вместе с мухами они оккупировали восточное побережье США и потом вторглись на территорию западного.

Штаты, провонявшие клопами.

Штаты, провонявшие клопами.

Клопы не ядовиты – непосредственной опасности для людей не представляют. Хоть и лезут в дома сквозь небольшие щели. Как тараканы. Изрядно вредят сельскому хозяйтву. По свидетельству агрономов, они поедают плодовые и зерновые растения – примерно 170 видов. И при этом ужасно воняют. Stink bugs – вонючие жучки, так называют англо-саксы маленьких вредителей.

Британская газета Daily Mail, ссылаясь на ученых, пугает своих заокеанских друзей, что глобальное потепление сделает более 70 процентов территории США комфортной для мраморных клопов – выходцев из тропических районов Юго-Восточной Азии.

Яйца клопов.

Яйца клопов.

Фото: Shutterstock

- Глобальное потепление может изменить любую экосистему, - объясняет энтомолог Хавье Гутьерреш Иллан (Javier Gutierrez Illan) из Вашингтонского университета (Washington State University). – И то, что какие-то штаты пока не провоняли этими клопами, совсем не значит, что они не заведутся там через год-два.

Энтомологи пробуют приспособить для борьбы с мраморными клопами их естественных врагов – мелких ос-самураев (samurai wasp) или (Trissolcus japonicus), по-научному, тоже пришельцев. Осы откладывают свои яйца в яйца клопов. Появившиеся личинки ос питаются их содержимым, пока растут.

Личинка осы питалась яйцом клопа и превратилась в маленькую осу.

Личинка осы питалась яйцом клопа и превратилась в маленькую осу.

Никто, правда, пока не знает, какие меры придется предпринимать, когда расплодятся осы.

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