Хуже казней египетских: США облепили мухи

Пятнистые мухи-фонарницы выглядят привлекательно. Ученые-энтомологи их любят Фото: СОЦСЕТИ

Очередные «санкции» ввела природа против США – нечто вроде казней египетских. Египтян бог наказывал, насылая на них жаб, насекомых-кровососов, пёсьих мух и саранчу, на американцев напустились полчища пятнистых мух-фонарщиц. Они заполоняют тротуары, лезут в автомобили, городской транспорт и дома, сыпятся на людей и домашних животных с деревьев. Не кусаются, но уничтожают плодовые деревья и виноградники. Ущерб – колоссальный.

Мухи буквально облепляют деревья. Фото: New Jersey department of agriculture

Власти и население тратят сотни миллионов долларов в год на борьбу с крылатыми вредителями, но пока безрезультатно. Мухи плодятся и плодятся. Как сообщает The Daily Mail, они оккупировали уже 14 штатов на восточном побережье США - Пенсильванию, Коннектикут, Делавэр, Индиану, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северную Каролину, Огайо, Род-Айленд, Виргинию и Западную Вирджинию. Насекомые не останавливаются на достигнутом - продвигаются дальше в поездах и автомобилях. Как самостоятельно, так и откладывая яйца.

Китайские мухи расплодились в 14 штатах. Фото: NYS Integrated pest management

По свидетельству энтомологов, в виде яиц мухи и пробрались на американский континент – прилетели и приплыли, прилепившись к стенкам контейнеров из Китая.

Несколько укусов гигантских шершней могут быть смертельны. Эти гости тоже из Китая Фото: СОЦСЕТИ

О нашествии на США ядовитых пауков, передвигающихся по воздуху, гигантских шершней-убийц и клопов-подводников читайте наш материал.