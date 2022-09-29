Упавшая в обморок из-за «Северного потока» глава МВД Финляндии рассказала о своем состоянии

Министр потеряла сознание во время беседы с журналистами на мероприятии, проходившем в Доме правительства Финляндии Фото: EAST NEWS

Глава Министерства внутренних дел Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время брифинга по вопросам аварий на подводных нитках «Северных потоков».

Позже она рассказала о своем состоянии в соцсетях.

– Мне пришлось покинуть брифинг государственного совета, потому что я упала в обморок. Сейчас я чувствую себя хорошо, – написала Микконен в своем Twitter-аккаунте.

Министр потеряла сознание во время беседы с журналистами на мероприятии, проходившем в Доме правительства Финляндии.

До этого она успела рассказать о планах страны рассмотреть вопрос строительства забора на границе с Россией. На большее ее не хватило.

Женщине тут же пришли на помощь и помогли покинуть зал, а премьер-министр Санна Марин посетовала, что день для правительства выдался длинным и нелегким.

Пользователи соцсетей пошутили, сказав что глава МВД Финляндии приняла аварии на «Северных потоках» слишком близко к сердцу.

Ранее стало известно, что в Швеции аварии на газопроводах назвали диверсией и начали расследование.

В свою очередь опрос, проведенный в немецких соцсетях, показал: подавляющее большинство жителей Германии считает, что за аварией на газопроводах стоят Соединенные Штаты. Об этом же напрямую заявил и экс-глава МИД Польши Радек Сикорский, опубликовавший фото с последствиями прорыва газовой трубы и подписью «Спасибо, США».