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Политика30 сентября 2022 17:24

Кадыров прослезился, Лавров пел гимн, Мишустин что-то объяснял Матвиенко: как официальные лица России слушали выступление Путина

Как гости Георгиевского зала кремля слушали выступление прездиента
Павел ПАНАЕВ
30 сентября Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием.

30 сентября Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием.

Фото: REUTERS

Володин показывал пример

Когда президент говорил о героях русской весны, о героях спецоперации, которые погибли, защищая интересы страны, зал погрузился в овации. А председатель Госдумы встал. Первым. Вслед за ним уже весь зал. Так - стоя, с аплодисментами и встретили минуту молчания в память о героях.

Кадыров - прослезился

Этот момент тоже попал в кадр телетрансляции. Камера выхватила главу Чечни, когда он поднял глаза на потолок. Через несколько секунд он глаза опустил и попытался проморгаться, как будто на низ были слезы. А вот сидевшей Сергей Собянин остался непоколебим.

Стоит отметить, что этот эпизод произошел сразу после минуты молчания в память о погибших в Донбассе. Так что мы Рамзана Ахматовича хорошо понимаем.

Женщины добавили красок

Показательной оказалась панорама Георгиевского зала, которую периодически показывали режиссеры трансляции. Судя по картинке в зале было около тысячи человек. Так уж сложилось в нашей стране, что в основном это мужчины. Они традиционно были в строгих деловых костюмах - темно-серых, синих, черных. Но очень четко было видно, где сидят женщины - им гамму ограничивать не надо. То и дело в показывались островки белого, красного, зеленого.

Никакого милитари. Почти

Еще о костюмах. На церемонию подписания мужчины, даже при погонах, предпочли прийти в гражданке. Так, министр обороны Сергей Шойгу был в цивильном костюме. В костюмах же были и глава МВД Владимир Колокольцев, и министр МЧС Александр Куренков. Хотя могли прийти в парадной форме.

Телеграмм каналы уже посмеялись, что не в военной форме были даже Николай Валуев, по некоторым данным, получивший повестку, и доброволец Виталий Милонов.

А вот Анатолий Вассерман своему стилю «жилет с карманами» не изменил

Конечно надо отметить, что люди в форме все-таки были. Как минимум трое - генпрокурор Игорь Краснов, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и командир легендарного батальона «Спарта» Артем Жога. Он, кстати, слушал выступление Путина из первого ряда.

Объяснил на пальцах

Перед самой речью главы государства премьер Михаил Мишустин что-то очень активно объяснял загибая пальцы председателю Совфеда Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Остановился на цифре 4. Возможно перечислял новые субъекты страны. А возможно рассказывал, кто вместе с ним еще попал под новые санкции ЕС и США (о том, что такой список появился стало известно через пару часов после церемонии подписания документов в Кремле).

Лавров пел гимн. Единственный

Церемония подписания ожидаемо завершилась гимном России. Так вот зал слушал его стоя по стойке смирно, с каменными лицами. Но только не Министр иностранных дел. Сергей Викторович показал, как настоящий патриот должен слушать гимн - он пропел его. Да, не слышно, да, едва шевеля губами. Но пел.

«Россия! Россия!»

Но самый красноречивый жест, конечно, был в самом конце. Когда Владимир Путин и главы четырех уже российских регионов - Денис Пушилин, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо и Леонид Пасечник - сложили руки в пирамиду и начали скандировать: «Рос-си-я! Рос-си-я!» Показал пример Путин, его порыв уже подхватил весь зал.

Владимир Путин и главы новых регионов РФ

Владимир Путин и главы новых регионов РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главы новых регионов России: Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Денис Пушилин (слева направо)

Главы новых регионов России: Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Денис Пушилин (слева направо)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гендиректор Первого Канала Константин Эрнст

Гендиректор Первого Канала Константин Эрнст

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артист Владимир Машков

Артист Владимир Машков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Олег Газманов

Певец Олег Газманов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Писатель Александр Проханов

Писатель Александр Проханов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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