Кадыров прослезился, Лавров пел гимн, Мишустин что-то объяснял Матвиенко: как официальные лица России слушали выступление Путина

30 сентября Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием. Фото: REUTERS

Володин показывал пример

Когда президент говорил о героях русской весны, о героях спецоперации, которые погибли, защищая интересы страны, зал погрузился в овации. А председатель Госдумы встал. Первым. Вслед за ним уже весь зал. Так - стоя, с аплодисментами и встретили минуту молчания в память о героях.

Кадыров - прослезился

Этот момент тоже попал в кадр телетрансляции. Камера выхватила главу Чечни, когда он поднял глаза на потолок. Через несколько секунд он глаза опустил и попытался проморгаться, как будто на низ были слезы. А вот сидевшей Сергей Собянин остался непоколебим.

Стоит отметить, что этот эпизод произошел сразу после минуты молчания в память о погибших в Донбассе. Так что мы Рамзана Ахматовича хорошо понимаем.

Женщины добавили красок

Показательной оказалась панорама Георгиевского зала, которую периодически показывали режиссеры трансляции. Судя по картинке в зале было около тысячи человек. Так уж сложилось в нашей стране, что в основном это мужчины. Они традиционно были в строгих деловых костюмах - темно-серых, синих, черных. Но очень четко было видно, где сидят женщины - им гамму ограничивать не надо. То и дело в показывались островки белого, красного, зеленого.

Никакого милитари. Почти

Еще о костюмах. На церемонию подписания мужчины, даже при погонах, предпочли прийти в гражданке. Так, министр обороны Сергей Шойгу был в цивильном костюме. В костюмах же были и глава МВД Владимир Колокольцев, и министр МЧС Александр Куренков. Хотя могли прийти в парадной форме.

Телеграмм каналы уже посмеялись, что не в военной форме были даже Николай Валуев, по некоторым данным, получивший повестку, и доброволец Виталий Милонов.

А вот Анатолий Вассерман своему стилю «жилет с карманами» не изменил

Конечно надо отметить, что люди в форме все-таки были. Как минимум трое - генпрокурор Игорь Краснов, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и командир легендарного батальона «Спарта» Артем Жога. Он, кстати, слушал выступление Путина из первого ряда.

Объяснил на пальцах

Перед самой речью главы государства премьер Михаил Мишустин что-то очень активно объяснял загибая пальцы председателю Совфеда Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Остановился на цифре 4. Возможно перечислял новые субъекты страны. А возможно рассказывал, кто вместе с ним еще попал под новые санкции ЕС и США (о том, что такой список появился стало известно через пару часов после церемонии подписания документов в Кремле).

Лавров пел гимн. Единственный

Церемония подписания ожидаемо завершилась гимном России. Так вот зал слушал его стоя по стойке смирно, с каменными лицами. Но только не Министр иностранных дел. Сергей Викторович показал, как настоящий патриот должен слушать гимн - он пропел его. Да, не слышно, да, едва шевеля губами. Но пел.

«Россия! Россия!»

Но самый красноречивый жест, конечно, был в самом конце. Когда Владимир Путин и главы четырех уже российских регионов - Денис Пушилин, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо и Леонид Пасечник - сложили руки в пирамиду и начали скандировать: «Рос-си-я! Рос-си-я!» Показал пример Путин, его порыв уже подхватил весь зал.

Владимир Путин и главы новых регионов РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главы новых регионов России: Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Денис Пушилин (слева направо) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Александр Хинштейн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гендиректор Первого Канала Константин Эрнст Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артист Владимир Машков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Олег Газманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Писатель Александр Проханов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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