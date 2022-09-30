Владимир Путин: Украину создала Россия

Вечером в пятницу, 30 сентября, Владимир Путин произнес речь на митинге-концерте, посвященному подписанию договоров о вхождении в состав России новых регионов. Фото: REUTERS

Вечером в пятницу, 30 сентября, Владимир Путин произнес речь на митинге-концерте, посвященному подписанию договоров о вхождении в состав России новых регионов. Президент напомнил участникам, откуда вообще появилась современная Украина.

- Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением, - рассказал президент.

Российский лидер заявил, что раньше жителей Незалежной никто не спрашивал, где и с кем они хотят жить, «как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве».

- И при развале Советского Союза произошло то же самое. Элиты решали все между собой, миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил, - заключил глава государства.

- И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной Республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор - быть со своей исторической родиной, с Россией! - сказал Путин. Участники митинга в ответ зааплодировали.

В конце президент заверил, что Россия «не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце».

- Добро пожаловать домой! – воскликнул российский лидер.

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