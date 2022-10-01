Колумнист «Форбс»: Западные политики доказали свою некомпетентность. Ограничение цен на российскую нефть может привести к перевороту

Российские эксперты разложили по полочкам ситуацию на рынке энергоносителей Фото: ТАСС

ПОТОЛОК ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

В мировых СМИ широко обсуждается статья в журнале «Форбс» о том, к чему приведет введение Западом потолка цен на российскую нефть. Это станет крахом западной экономики — таков смысл экономического анализа, который приводит издание.

«В этой идее есть недостатки, — пишет колумнист Дэн Эберхарт (Dan Eberhart). - Во-первых, крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, скорее всего, проигнорируют ограничение или уклонятся от него. Во-вторых, ограничение цен создает значительные перебои в поставках российской нефти, что приведет к резкому росту мировых цен, поддерживая доходы России от нефти на плаву, одновременно нанося ущерб мировой экономике».

По прогнозам автора цена поднимется до $150 за баррель. Таких цен не было никогда. Сейчас стоимость барреля приближается к $90.

Ну что сказать? Бинго, они тоже это поняли. Между прочим, о таких последствиях KP.RU и российские эксперты предупреждали не раз - и накануне 2 сентября, когда министры иностранных дел «Большой семерки» заключили сговор о ценовом потолке для российской нефти, и после этой даты.

- Введение потолка цены на российскую нефть не имеет практического смысла, — сказал KP.RU ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович. - Это, скорее, имитация бурной деятельности. Что, такие крупные потребители российской нефти как Индия и Китай, послушаются и введут ограничения — зачем им это? Они и так получают нашу нефть с дисконтом.

ЦЕНЫ ВЗЛЕТЯТ

Кроме того, Россия может перестать поставлять нефть тем странам, которые примкнут к «потолочному сговору».

- Путин же сказал, что кто присоединится к «потолкам», тем «до свидания», — разъяснил в беседе с KP.RU руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Эксперт имел в виду широко разошедшееся высказывание президента Владимира на Восточном экономическом форуме.

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов, — сказал Путин. - Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

В результате те, кто хотят создать альянс нефтяного потолка просто не получат нефть. А если Россия не будет продавать нефть, то ее на рынке станет меньше — следовательно возрастет цена, говорил Митрохович.

И вот сейчас ровно об этом же пишет и колумнист «Форбс». Разнятся лишь прогнозы роста мировых цен.

- Международные эксперты прогнозируют в этом случае повышение цены на нефть до 380 долларов за баррель, — уточнил Митрохович. - Да, объемы продаж у нас могут упасть, но это компенсируется ростом цены.

Колумнист «Форбса» обозначил высоту поскромнее — до $150 за баррель. Видимо, чтобы не слишком пугать читателей.

Кстати, еще на прошлом заседании «семерки», когда только обсуждалась возможность введения ограничения цены, аналитики из «Голдман-Сакс» (один из крупнейших в мире инвестиционных банков-Ред.) предупреждали, что в ответ Россия может перестать поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые согласятся ввести ограничения, напомнил Митрохович.

Колумнист «Форбса» обозначил высоту поскромнее — до $150 за баррель. Видимо, чтобы не слишком пугать читателей Фото: ТАСС

БЕЗ СТРАХОВКИ? ЭТО ПРЕОДОЛИМО

Что может сделать Запад, чтобы заставить другие страны присоединиться к введению потолка на российскую нефть? Самый серьезный рычаг — это наложить санкции на морских перевозчиков нефти и страховые компании, которые будут страховать суда, перевозящие нефть.

- Страны «семерки» спекулируют на том, что им принадлежит вся система страхования нефтяного фрахта, - сказал KP.RU член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.- Манипулируя этими возможностями, они будут требовать снижения цен на российскую нефть или будут вводить такие условия страхования для тех, кто перевозит российскую нефть, что нам это может оказаться невыгодно. Подобные ограничения, связанные с тем, что Западу принадлежит вся страховка судов, действуют уже достаточно давно и бьют по нашему объему поставок, например, по Северному морскому пути. Там как раз введены такие ставки страхования, что они делают невыгодными перевозки.

- Все крупные страховые компании, работающие в сфере морских перевозок, либо из стран, входящих в «Большую семерку», либо из стран, находящихся в зоне ее экономического и политического влияния, - подтвердили kp.ru в логистической компании «Агентство ВТН». - Это американские The Hartford и Great American Insurance Group, французская AXA, швейцарская Chubb, немецкая Allianz...

Специализированные СМИ еще с мая обсуждают проблему давления на Россию через западный страховой бизнес. Так, например, в статье на сайте profinance.ru отмечается, что страхованием нефтеперевозок (сюда входит не только страхование груза и судна, но и возможного вреда окружающей среде) в случае отказа западных компаний могли бы заняться страховщики из Индии, Китая и России.

О том, что эта проблема решаема, пишет и Дэн Эберхарт.

«Для них (Китай, Индия, Турция) потеря доступа к западному страхованию, финансированию, брокерской деятельности и морским перевозкам является проблемой, но не непреодолимой», - отмечает колумнист.

В ИРАН МЫ ЕЗДИМ НЕ ПРОСТО ТАК

То что серьезные западные издания предостерегают своих политиков от опрометчивых шагов — хороший знак. Окончательных решений пока нет, и есть время остановиться.

- Никто еще ничего не принял, - говорит Пасечник. - Главы МИД стран «Семерки» 2 сентября только лишь согласовали свои действия, определились в контурах. Ближе к декабрю, возможно, что-то и будет юридически оформлено. Сейчас они пытаются затащить в свой пул азиатские страны, но крупные азиатские экономики шагов навстречу не делают.

Наоборот, дело идет к тому, что вокруг российской нефти создается круг серьезных покупателей.

- Сейчас нам надо будет оперативно переориентироваться на страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток, - говорит Пасечник. - Индия, Китай, Пакистан, Индонезия — большой пул может получиться. Турция будет продолжать с нами кооперацию, скорее всего, будут применяться и какие-то посреднические схемы.

По словам эксперта, у Турции накоплен хороший опыт взаимодействия с Ираном - страной, которая десятилетия жила под санкциями.

- Не просто так же наши делегации совершают визиты в Иран - перенимать этот опыт важно со всеми задействованными схемами, - акцентирует наш собеседник.

По его мнению, есть вероятность того, что потолок введен не будет.

-Несмотря на риторику, на разные заявления, у европейских стран с развитой экономикой — Германии, Италии — задача не допустить энергодефицита и сохранить высокий уровнем энергобезопасности, - говорит Пасечник. - Без российских энергоносителей это сделать невозможно. Поэтому до фактических мер дело вряд ли дойдет - близко зима. Говорили же и о потолке цен на российский газ, но как я слышал, в 8-й пакет санкций это уже не входит.

ЧТО ПИШЕТ «ФОРБС»

- «Есть два вероятных последствия ограничения цен на экспорт российской нефти, о котором договорились лидеры G7, и ни одно из них не является для них хорошим. Идея ограничения цен заключается в том, чтобы распространить действие санкций в отношении России на третьи страны, тем самым ограничив прибыль, которую Кремль получает от повышения цен на нефть. Но в этой идее есть недостатки.

Во-первых, крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, скорее всего, проигнорируют ограничение или уклонятся от него.

Во-вторых, ограничение цен создает значительные перебои в поставках российской нефти, что приведет к резкому росту мировых цен, поддерживая доходы России от нефти на плаву, одновременно нанося ущерб мировой экономике».

- «Политики не в состоянии понять работу и экономику энергетических рынков. Реальность такова, что ограничение цен можно легко обойти. Просто спросите любого нефтетрейдера».

- «Ограничение ориентировано на крупных покупателей российской нефти, таких как Китай, Индия и, в меньшей степени, Турция. Но после того, как Россия заявила, что откажется продавать нефть любой стране, которая присоединится к ограничению, мы не должны ожидать, что они согласятся с G7».

- «Покупатели из третьих стран также могут создать впечатление, что они играют в мяч с G7, продолжая импортировать российские энергоносители, просто заплатив предельную цену, а затем заплатив российским продавцам дополнительную сумму на стороне. Менее щепетильные торговцы могли даже использовать фальсифицированные коносаменты или другие подделки, чтобы обойти ограничение цен».

- «Россия остается членом ОПЕК+. Высшие члены картеля ОПЕК+ сыты по горло вмешательством Запада на энергетические рынки. Саудовская Аравия сегодня больше связана с Москвой, чем с Вашингтоном».

- «Результатом эмбарго ЕС на российский экспорт энергоносителей и ограничения цен может стать то, что Россия отправит больше баррелей в Китай, Индию и, возможно, Турцию, используя в основном суда под российским, китайским и турецким флагами».

- «Это может быть наилучшим сценарием для G7. Худшее - это полномасштабное российское возмездие и использование экспорта нефти в качестве оружия, которое может вызвать «бычий шок» на рынке, подняв цены до 150 долларов за баррель. Такой сценарий может увеличить доходы России от продажи нефти на целых 50% при одновременном усилении глобального рецессионного давления».

- «Риск такой реакции рынка трудно переоценить – особенно с учетом того, что администрация Байдена, а также политики ЕС и Великобритании доказали свою некомпетентность в текущем энергетическом кризисе, и ограничение цен может стать для них переворотом».