Родители Жанны Фриске готовят новый иск против Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске были вместе 4 года. Фото: социальные сети

Родители певицы Жанны Фриске готовят очередной иск к Дмитрию Шепелеву. Фриске с 2015 по 2022 год неоднократно подавали иски на Дмитрия Шепелева. Это были: и «споры, связанные с воспитанием детей», и «жилищные споры», и многочисленные жалобы на судебные постановления. Закон оказывался на стороне Шепелева, а жалобы Владимира и Ольги Фриске – без удовлетворения. Родители певицы сейчас обвиняют телеведущего в том, что тот не дает им встречаться с внуком Платоном Шепелевым – сыном Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Есть ли внесудебная перспектива примирения сторон?

Жанна Фриске умерла в июне 2015 года после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием, ей было всего 40 лет. Сын Жанны 9-летний Платон живет с отцом Дмитрием Шепелевым. После смерти Жанны ее мама приезжала к Дмитрию, чтобы проводить время с внуком. Дедушка хотел забирать внука в свой дом, но отец мальчика был против. И в декабре 2015-го случился большой скандал. Шепелев даже записал видеообращение: «Владимир и пять его сообщников на глазах у ребенка ломали пальцы моему охраннику, сломали нос, матерились, орали…» Происходящее зафиксировали видеокамеры – так дедушка хотел силой забрать внука. Бабушка и дедушка подали в суд, требуя общения с внуком на своих условиях. Шепелев еще два года назад так прокомментировал этот суд: «Я убеждал этого не делать, говорил - это будет против вас. Ведь у них была возможность – и они виделись. Но они подают на меня в суд, требуют установить порядок общения с ребенком. Были совершенно неадекватные требования. Чтобы Платон жил у них: то есть, чтобы не от меня он ездил, а от них - ко мне». По решению суда бабушка с дедушкой могут встречаться с внуком 1 раз в месяц – каждую третью субботу месяца. По словам Шепелева на эти свидание родители Жанны не приходят – зато ходят по ток-шоу, рассказывая, какой он ужасный отец. По свидетельству Фриске – Дима им должен 68 встреч с внуком, они не могут увидеть мальчика.

Последний день рождения Жанны — певица с сестрой, мамой и сыном в Юрмале. Июль. 2014 год. Фото: социальные сети

Каждой новое интервью Владимира Фриске содержит такие факты о Дмитрии Шепелеве, что поверить в них бывает сложно. К примеру, что это Жанна устроила его на Первый канал – но Шепелев до знакомства с певицей уже вел «Достояние республики». Или о том, что Дмитрий не стремился вылечить любимую женщину. Однако именно Шепелев был на связи с докторами и ездил по клиникам с Жанной, а после ее смерти консультировался со специалистами, чтобы написать книгу в помощь родственникам онкобольных обо всех этапах ее лечения.

Обид много. И за деньги благотворительного фонда, которые сняла со счета мама Жанны; и за хлесткие характеристики в его адрес. По словам людей из окружения Дмитрия Шепелева – его тактика вряд ли изменится: он воспитывает сына и ограждает его от всего, что может нарушить его покой. Поэтому надеяться на скорые перемены со стороны Шепелева не приходится. Только есть родители Жанны предпримут первыми какие-то серьезные шаги к примирению.

Нумеролог Фарида Красавкина считает, что в конфликте длиной в 7 лет виноват характер Шепелева. Фото: Личный архив

Этой зимой телеведущему исполнится 40 лет – день рождения у Шепелева 25 января 1983 года. Нумеролог Фарида Красавкина объяснила KP.RU, почему Шепелев лишил родителей Фриске встреч с внуком: «С точки зрения нумерологии день рождения Дмитрия (его ежедневные проявления) говорит о том, что у него женских энергий больше, чем мужских. Они дают повышенную эмоциональность, чувственность; в том числе обиды, которые чаще присущи женщинам. Он очень привязан энергетически к своим детям, поэтому может проявлять в отношении них гиперконтроль. Впрочем, как и в отношении других родственников. Пережив такую трагедию – любой человек провалится в «минус». У Дмитрия Шепелева в карте рождения две пятерки: это говорит о беспокойном уме – он у него постоянно напряжен; так порой и получаются надуманные, накрученные мысли, которые не дают расслабиться. Напридумывает сам лишнего – так создается конфликт на ровном месте. Гиперконтроль не дает расслабиться: все надо держать под контролем, кругом враги…. Ум у такого человека постоянно напряжен – отсюда и обидчивость, и перевернуты в угоду себе факты. Плюс в карте рождения Дмитрия Шепелева две девятки: а это значит, что он очень обидчивый. А обиды, которые копятся годам (как сейчас с родителями супруги) их потом сложно разрешить, практически невозможно. Вряд ли Дмитрий наладит отношения с родителями Жанны. Так и будут проблемы. Скорее всего, ребенок так и не будет встречаться с бабушкой и дедушкой. Шепелеву мешают обиды, которые он накопил в своей голове, порой искажая и преувеличивая факты. Очень сложная ситуация. Что еще можно сказать о Дмитрии Шепелеве? Он - мастер на все руки; для него важна социальная реализация, статус в обществе, лидирующая позиция. У Дмитрия сложный характер и завышенное эго, а еще ему присуще желание поступать только так, как хочет он».