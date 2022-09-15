Шокирующее разоблачение: Дмитрий Шепелев поднимал руку на умирающую Жанну Фриске

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев Фото: Мила СТРИЖ

Этой войне, похоже, не будет конца: семья Жанны Фриске даже спустя семь лет после ее смерти продолжает выяснять отношения с вдовцом Дмитрием Шепелевым. Да как: с судами, публичными перебранками и полосканием грязного белья. Так, в очередном интервью на YouTube отец певицы Владимир Фриске предъявил громкие обвинения бывшему зятю.

- В лечении Жанны он не принимал никакого участия, только приезжал покрасоваться, - начал Фриске, с каждым словом все больше входя в раж. - На камеры Шепелев всегда был с ней ласков, а наедине - груб. Унижал, оскорблял Жанну, когда она уже была в ремиссии: "Кому ты нужна, мешок...?". Разве можно так обзывать человека, который уже одной ногой в могиле?

Но оказалось, что одними лишь обидными фразами телеведущий не ограничивался. По словам Владимира Фриске, в их ссорах было и рукоприкладство.

- О том, что Шепелев поднимал на Жанну руку, мне рассказала Наташа (младшая сестра Жанны. - Ред.), которая случайно это увидела. Она потом расплакалась, пожаловалась матери, та с ним поговорила: мол, зачем ты так себя ведешь? Давайте не будем вдаваться в подробности, это очень тяжело, вы не представляете, - отмахнулся отец Фриске.

Кроме того, семья певицы по-прежнему уверена, что именно Шепелев продавал изданиям снимки тяжелобольной Жанны: сливал информацию, где и в какое время будет находиться его жена, чтобы папарацци успели сделать горячие кадры. Якобы за эти услуги телеведущий брал деньги: сначала по 5000 рублей, потом повысил таксу до 7000.

Впрочем, Владимир Фриске в запале мог и приукрасить. От объективности он далек, ведь по его собственному признанию, невзлюбил будущего зятя задолго до всех этих злоключений - с первого дня знакомства.

- Отношения у нас испортились с самого начала. Он сразу мне не понравился. И не только мне - да вы найдите хоть одного друга Жанны, которому бы он нравился. Высокомерный, никогда не говорит правду - смотрит в глаза и нагло врёт, - вспомнил герой интервью. - Да, это был выбор моей дочери, но людям свойственно ошибаться. И в тот момент, когда она уходила, она уже не хотела его видеть. Мы пускали его к ней только из-за ребенка.

Между тем, сам Дмитрий Шепелев пока никак не отреагировал на очередную порцию обвинений в свой адрес. От родителей Жанны он старается держаться подальше, а главное, не позволяет им видеться с родным внуком Платоном, из-за чего скандалы и не думают утихать.

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