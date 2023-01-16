Самое опасное оружие в мире готово: теперь Россию защищают торпеды «Судного дня»

Ядерная торпеда «Посейдон» способна накрыть до 500 километров суши радиоактивным цунами. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пожалуй, ни один вид российского оружия так не «щекочет нервы» Запада и не нагоняет на него такие жуткие страхи, как новейшая ядерная суперторпеда «Посейдон». Даже отдельные и скупые сообщения о ней вызывают в мировой прессе информационный «атомный» взрыв. Ну вот как сейчас, когда ТАСС со ссылкой на свои источники в оборонке, сообщило: «Первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для атомной подводной лодки спецназначения «Белгород» изготовлен. Раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены».

Можно и к бабке не ходить, - сейчас на Западе поднимется очередное цунами панического воя: «Кремль снова бряцает оружием». Или наоборот – «Россия опять блефует своим мифическим супероружием». «Посейдон» действительно окутан туманными мифами, поскольку реальные его характеристики засекречены, а тем, которые уже засвечены, вряд ли можно верить в полной мере.

Странностей и загадок действительно много. Я и сам страшно был поражен, когда лет 6 назад на наше ТВ выскользнула съемка (из стен Минобороны!) макета некоего изделия «Статус-6», которое затем и было переименовано в «Посейдон». Невольно подумалось, что утечка была осмысленной, что идет хитрая игра с Западом, дабы не только показать ему — с нами шалить нельзя. Но и вынудить к трате миллиардов на поиск противоядия. Или быть сговорчивее при при заключении новых договоров о сокращении оружия.

Но потом оказалось, что все делается всерьез, - ядерную торпеду продолжают доводить до ума, что под нее модернизируют атомные подлодки. И даже создают новые, специальные. Такие, например, как «Белгород», которая недавно успешно завершила бросковые испытания «Посейдонов» (то есть – их массово-габаритных макетов), а теперь готовится принять реальные торпеды на борт. Любопытно, что именно под них и перестраивался «Белгород», который теперь стал самой большой атомной подлодкой в мире. А вот будет на ней 2 или сразу 6 «Посейдонов», - это пока секрет.

Ну а что это за зверь такой, - «Посейдон»? Что о нем уже известно?

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Плывет 100-тонная махина со скоростью 200 км/час

«Посейдон» — не просто самая крупная в мире торпеда (ее вес в 30 раз больше средней стандартной торпеды). Это - подводный беспилотный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой. Создан для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника, для поражение кораблей и военно-морских баз

посредством ядерного взрыва и обширного радиоактивного загрязнения сухопутной и морской территории.

Его кодовое обозначение в НАТО — Kanyon.

Достоверной информации о его характеристиках нет, разные источники назвали длину в 16—24 м, диаметр — в 1,5—2 м, масса — около 100 тонн. Представители российской оборонки не исключают возможность применения «Посейдона» и как тактического ядерного оружия против авианосцев.

Как следует из презентации ядерной торпеды, проектная глубина погружения устройства - до 1 км. Заявленная скорость — 100 — 130 км/ч. Хотя мелькают и 200 км/ч. В любом случае, скорость современных атомных подлодок вдвое-втрое меньше.

Аппарат управляется со специальных командных кораблей. Сообщалось о планах строительства 4 подлодок - носителей «Посейдона (по 2 для Северного и Тихоокеанского флотов). Влиятельный журнал The American Conservative назвал «Посейдон» «потенциальным убийцей Нью-Йорка».

В США это оружие уже прозвали “машиной судного дня”. Такое название «Посейдону» дали по той причине, что он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивное цунами высотой в 300-500 метров и зайти в глубь материка до 500 км на равнинной местности.

Опасность подводного беспилотника состоит также в том, что он способен добраться до берегов противника незамеченным, так как работает бесшумно.

«Посейдон» получил свое название после всероссийского голосования “Выбор народа”. Любопытно, что в госконтрактах аппарат имеет другое название — “Цефалопод”. Cephalopoda — это головоногий моллюск (осьминог), которому приписывают высокие умственные способности.

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