Первые ядерные суперторпеды "Посейдон" изготовлены для подлодки "Белгород"

Океанская многоцелевая система "Посейдон". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Атомная подлодка специального назначения "Белгород" вскоре будет оснащена ядерными суперторпедами "Посейдон", первый боекомплект уже изготовлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России.

Собеседник агентства добавил, что основные узлы "Посейдона", в том числе ядерная энергетическая установка, успешно прошли раздельные испытания.

Как ранее писал сайт KP.RU, итальянские журналисты еще в октябре 2022 года сообщили, что разведка НАТО отправила ключевым странам-участницам альянса отчет о передвижениях российской подлодки "Белгород" и возможном испытании суперторпеды "Посейдон".

По оценке западных экспертов, "Посейдон", оснащенный ядерной боеголовкой, может привести к "радиоактивному цунами". Кроме того, эффект от ее пуска суперторпеды специалисты сопоставляют с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

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