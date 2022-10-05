После скандала с русским фильмом на «Оскаре» Никита Михалков затребовал у протестующего Николая Досталя долг в 16 миллионов рублей

Актер и режиссер Никита Михалков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошло несколько дней после демарша российских режиссеров из оскаровского комитета, которых возмутило решение не отправлять фильм от России на соискание «Оскара». Помимо эмоционального Андрея Звягинцева возмущение выразили Павел Чухрай (вышел из состава Российского оскаровского комитета), Николай Досталь (тоже вышел) и Алексей Учитель.

Фото: Кадр видео

Прошло несколько дней и стало известно, что Никита Михалков, первым предложивший игнорировать «Оскар» в виду бессмысленности отправки в Лос-Анджелес наших картин, истребовал крупный долг у Николая Досталя.

Как оказалось, коллега занял у Никиты Сергеевича в 2019 году более 16 миллионов рублей, написал расписку, что обязуется вернуть их в тот же год, но не вернул. Его жена Мариам Досталь тоже занимала у Михалкова — 8,6 миллиона рублей.

В гражданском производстве Тверского суда Москвы действительно зафиксированы первичные документы по делу. Они были зарегистрированы 29 сентября, то есть через два дня после того, как Досталь решил покинуть оскаровский комитет.

По двум делам, категория которых «Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору» ответчиками являются Николай Досталь и его жена Мариам Досталь. Документы находятся на рассмотрении у судьи и на 26 октября назначена беседа по этим делам.

Как подтвердили в Тверском суде, речь касается именно крупных денежных долгов.

— В адрес Тверского суда Москвы поступило исковое заявление от Михалкова Никиты Сергеевича о взыскании с Досталя Владимира Николаевича и Досталь Мариам Захаровны задолженности по договору займа в размере 16 млн 380 тысяч 575 рублей, — сообщили в суде.

Фото: кадр из фильма.

По иску Михалкова к Мариам Досталь режиссер намерен получить 8,6 миллиона рублей, которые предоставил супруге коллеги. На что занимали Достали, доподлинно неизвестно. Последний фильм, который снял Николай Николаевич, вышел в 2016 году — это был «Монах и бес» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли.