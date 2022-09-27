Россия не пошлет свой фильм на «Оскар». Хотя посылать было, в общем, нечего…

Киноакадемия России сухо сообщила на своем сайте, что принято решение «не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Фото: REUTERS

Конечно, в этой новости - ничего удивительного. На фоне того, какие нынче отношения у России и Западом, на фоне бойкотов, которые голливудские студии объявили нашей стране, было бы гораздо удивительнее, если бы Россия взяла да и выдвинула что-нибудь на «Оскар». Можно было бы сказать «расходимся», но на этот раз, кажется, никто массово и не сходился. Хочется отметить только два момента.

Во-первых, тем, кто кричит «Да зачем нам этот поганый «Оскар»? Мы выше его!» надо напомнить, что даже Советский Союз почему-то не гнушался упорно, год за годом, отправлять фильмы на соискание глубоко чуждой ему американской премии. И «Братьев Карамазовых» Ивана Пырьева, и «Чайковского» Игоря Таланкина, и «…А зори здесь тихие» и «Белый Бим Черное ухо» Станислава Ростоцкого, и «Частную жизнь» Юлия Райзмана, и «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского… Причем все эти картины, вообразите только, были номинированы, вошли в финальную пятерку.

И никакая политика не мешала вообще никому. «Война и мир» Сергея Бондарчука получила «Оскара» через несколько месяцев после входа советских танков в Прагу, а «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова - в самый разгар оказания интернациональной помощи Афганистану. Это были два события, за которые США проклинали СССР особенно громко и бурно, но киноакадемики все равно взяли и проголосовали за советское кино.

А во-вторых… Ну, у нас в этом году все равно ничего бы не получилось.

Говорят, перед тем, как принять решение не выдвигать ничего, все-таки составили лонг-лист из 122 фильмов, которые могли бы стать претендентами. Но, стоит просмотреть список наших фильмов, которые вышли или должны выйти между 1 января и 30 ноября 2022 года (а по правилам Киноакадемии, только они и годятся), как окажется, что выдвигать-то особо нечего.

«Межсезонье» Александра Ханта? Ну, русская провинциальная (увы, во всех смыслах) версия «Бонни и Клайда», вольный пересказ реальной трагедии подростков в бегах и с оружием, о которой режиссеру на самом деле нечего сказать. «Сердце пармы» Антона Мегердичева? Эффектный исторический боевик, но в этом жанре трудно удивить Голливуд своим самоваром. «Первый «Оскар» Сергея Мокрицкого о фронтовых кинооператорах, с огромным риском для жизни снявших документальный фильм, попавший в поле зрения Киноакадемии? Кровавая и крайне неуклюжая комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось»? «Одна» Дмитрия Суворова, потрясающая своим реальным сюжетом (женщина выжила после авиакатастрофы, упав с высоты пяти километров), но отнюдь не исполнением?

Нет, конечно, это все даже близко не «оскаровский» уровень. А горькая правда жизни проста: прежде чем получить «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит» или «Утомленные солнцем», для начала надо этот фильм снять.