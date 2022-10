Ученые: опасны даже добрые инопланетяне

Нам не нужные никакие инопланетяне

Инопланетяне – они либо добрые, либо злые. Злые - захватывают Землю, грабят, безжалостно уничтожают людей. Добрые делятся технологиями, лечат, учат, как правильно жить, помогают решать насущные проблемы. В основном только такие варианты популярны у фантастов, которые любят рисовать перспективы встречи с представителями развитой внеземной цивилизации, намного обогнавшей нас в развитии.

Серьезные ученые превзошли фантастов - предложили неожиданный поворот. Исследователи из американского космического агентства, Гарварда и Пенсильванского университета (NASA, the Penn State ETI Center, the Department of Philosophy at Spring Hill College, Harvard Law School, Penn State University) рассмотрели третий вариант: инопланетяне – добрые, а вреда от них не меньше, чем от злых. Соответствующая статья «Геополитические последствия успешной программы SETI» (Geopolitical Implications of a Successful SETI Program) принята к публикации в журнале Space Policy. На неё ссылается издание Universe Today.

Беспокойство вызовет даже послание, полученное от братьев по разуму

Если инопланетяне и вправду объявятся, человечество как-нибудь справится с эмоциональным шоком после того, как узнает, что оно не одиноко во Вселенной. А вот руководство развитых стран может поступить опрометчиво, подавшись соблазну так называемой реальной политики – той, которая не регулируется законами и реализуется на самом деле, а не декларируется с трибун и в СМИ. Вступившие в контакт, например, могут узнать от инопланетян что-нибудь значительное даже из числа того, что для них самих выглядит совершенно обыденно. Могут создать с помощью братьев по разуму какую-нибудь технику, имеющую, как у нас на Земле говорят, двойное назначение. Или непосредственно оружие, не бог, пострашнее термоядерного. «Реальные политики» вряд ли поделятся с другими информацией, дающей преимущество. Стало быть, контакт представляет потенциальную выгоду для нации, которая его монополизирует, и угрозу для остальных. Это – в начале. Потом опасность станет глобальной потому, что «монополисты» быстро захотят «реализовать преимущество» силовым образом. Таким образом «добрые» инопланетяне, сами того не ведая, ввергнут человечество в хаос.

Прибытие пришельцев может ввергнуть мир в хаос

Как быть? Авторы «Геополитических последствий…» видят выход в открытости и, простите уж за избитое слово, в интеграции ученых, занятых поисками контактов с внеземным разумом.

Прежде считалось, что объекты, задействованные в процессе, например, радиотелескопы, надо охранять так же тщательно, как и атомные станции. А важную информацию держать в секрете. Но с точки зрения безопасности человечества, по мнению ученых, куда полезнее станет гласность. Она будет необходима даже в том случае, когда ничего существенного - в смысле контакта – не произойдет. Чтобы подозрений не возникало в злом умысле. А пока они имеются – в сокрытии обвиняют всех: и правительство, и спецслужбы, и посвященных в государственные секреты и тайны ученых.

«Само существование охраняемых «режимных» объектов и закрытых информационных потоков может быть истолковано сторонними наблюдателями как свидетельство того, что в конкретном сообществе или на каком-нибудь объекте происходила некая деятельность, изменяющая мир...» - пишут авторы в своем исследовании. Наболело, видимо. Или сами чего-то знают.

В Млечном пути имеются 4 явно враждебные нам цивилизации

А В ЭТО ВРЕМЯ

С человечеством могут соседствовать 37964 внеземные цивилизации

Попытку подсчитать количество способных к контакту инопланетных цивилизаций предприняли астрофизики из Ноттингемского университета (University of Nottingham in the UK).

Британские астрофизики, моделируя космической эволюции, допустили, что иная жизнь, появившись где-то еще, развивалась примерно так же, как и на Земле. На что ушло от 4 до 5 миллиардов лет.

Далее ученые «выбрали» подходящие звезды, похожие на наше Солнце, учли их способность обзаводиться каменистыми планетами, находящимися в так называемых обитаемых зонах. И предположили, что инопланетяне, освоив, как и мы, те или иные технологии, посылают в окружающее пространство свои радиосигнала. Делают это, как минимум, на протяжении 100 лет.

Некие хитрые расчеты, в итоге, продемонстрировали: в лучшем случае в Млечном пути существуют 211 развитая цивилизация — вот прямо столько. В худшем случае их 4. А по «средним» прогнозам, 36 штук.

Более оптимистично настроен Дункан Форган (Duncan Forgan) из шотландского университета Эдинбурга (University of Edinburgh in Scotland). Согласно его математической модели, в Млечном пути с нами соседствуют, как минимум, 361 развитая внеземная цивилизации. Максимальное их число - 37964.

