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Наука8 октября 2022 9:56

Ученые: опасны даже добрые инопланетяне

Почему для человечества было бы лучше, чтобы представители высокоразвитых внеземных цивилизаций не шли на контакт
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Нам не нужные никакие инопланетяне

Нам не нужные никакие инопланетяне

Инопланетяне – они либо добрые, либо злые. Злые - захватывают Землю, грабят, безжалостно уничтожают людей. Добрые делятся технологиями, лечат, учат, как правильно жить, помогают решать насущные проблемы. В основном только такие варианты популярны у фантастов, которые любят рисовать перспективы встречи с представителями развитой внеземной цивилизации, намного обогнавшей нас в развитии.

Серьезные ученые превзошли фантастов - предложили неожиданный поворот. Исследователи из американского космического агентства, Гарварда и Пенсильванского университета (NASA, the Penn State ETI Center, the Department of Philosophy at Spring Hill College, Harvard Law School, Penn State University) рассмотрели третий вариант: инопланетяне – добрые, а вреда от них не меньше, чем от злых. Соответствующая статья «Геополитические последствия успешной программы SETI» (Geopolitical Implications of a Successful SETI Program) принята к публикации в журнале Space Policy. На неё ссылается издание Universe Today.

Беспокойство вызовет даже послание, полученное от братьев по разуму

Беспокойство вызовет даже послание, полученное от братьев по разуму

Если инопланетяне и вправду объявятся, человечество как-нибудь справится с эмоциональным шоком после того, как узнает, что оно не одиноко во Вселенной. А вот руководство развитых стран может поступить опрометчиво, подавшись соблазну так называемой реальной политики – той, которая не регулируется законами и реализуется на самом деле, а не декларируется с трибун и в СМИ. Вступившие в контакт, например, могут узнать от инопланетян что-нибудь значительное даже из числа того, что для них самих выглядит совершенно обыденно. Могут создать с помощью братьев по разуму какую-нибудь технику, имеющую, как у нас на Земле говорят, двойное назначение. Или непосредственно оружие, не бог, пострашнее термоядерного. «Реальные политики» вряд ли поделятся с другими информацией, дающей преимущество. Стало быть, контакт представляет потенциальную выгоду для нации, которая его монополизирует, и угрозу для остальных. Это – в начале. Потом опасность станет глобальной потому, что «монополисты» быстро захотят «реализовать преимущество» силовым образом. Таким образом «добрые» инопланетяне, сами того не ведая, ввергнут человечество в хаос.

Прибытие пришельцев может ввергнуть мир в хаос

Прибытие пришельцев может ввергнуть мир в хаос

Как быть? Авторы «Геополитических последствий…» видят выход в открытости и, простите уж за избитое слово, в интеграции ученых, занятых поисками контактов с внеземным разумом.

Прежде считалось, что объекты, задействованные в процессе, например, радиотелескопы, надо охранять так же тщательно, как и атомные станции. А важную информацию держать в секрете. Но с точки зрения безопасности человечества, по мнению ученых, куда полезнее станет гласность. Она будет необходима даже в том случае, когда ничего существенного - в смысле контакта – не произойдет. Чтобы подозрений не возникало в злом умысле. А пока они имеются – в сокрытии обвиняют всех: и правительство, и спецслужбы, и посвященных в государственные секреты и тайны ученых.

«Само существование охраняемых «режимных» объектов и закрытых информационных потоков может быть истолковано сторонними наблюдателями как свидетельство того, что в конкретном сообществе или на каком-нибудь объекте происходила некая деятельность, изменяющая мир...» - пишут авторы в своем исследовании. Наболело, видимо. Или сами чего-то знают.

В Млечном пути имеются 4 явно враждебные нам цивилизации

В Млечном пути имеются 4 явно враждебные нам цивилизации

А В ЭТО ВРЕМЯ

С человечеством могут соседствовать 37964 внеземные цивилизации

Попытку подсчитать количество способных к контакту инопланетных цивилизаций предприняли астрофизики из Ноттингемского университета (University of Nottingham in the UK).

Британские астрофизики, моделируя космической эволюции, допустили, что иная жизнь, появившись где-то еще, развивалась примерно так же, как и на Земле. На что ушло от 4 до 5 миллиардов лет.

Далее ученые «выбрали» подходящие звезды, похожие на наше Солнце, учли их способность обзаводиться каменистыми планетами, находящимися в так называемых обитаемых зонах. И предположили, что инопланетяне, освоив, как и мы, те или иные технологии, посылают в окружающее пространство свои радиосигнала. Делают это, как минимум, на протяжении 100 лет.

Некие хитрые расчеты, в итоге, продемонстрировали: в лучшем случае в Млечном пути существуют 211 развитая цивилизация — вот прямо столько. В худшем случае их 4. А по «средним» прогнозам, 36 штук.

Более оптимистично настроен Дункан Форган (Duncan Forgan) из шотландского университета Эдинбурга (University of Edinburgh in Scotland). Согласно его математической модели, в Млечном пути с нами соседствуют, как минимум, 361 развитая внеземная цивилизации. Максимальное их число - 37964.

О том, что четыре развитые цивилизации в нашей галактике «злые» - в нашем материале.

Наука: Клуб любознательных