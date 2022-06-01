Ученые: В нашей галактике Млечный Путь существуют четыре враждебные землянам цивилизации

Фото: pixabay.com

По данным последних исследований в нашей галактике Млечный Путь существуют пять внеземных цивилизаций. При этом четыре из них – враждебны землянам. Однако напасть на нас они пока не могут. К такому выводу пришел Альберто Кабаллеро, работающий в Университете Виго, в Испании.

Послали зеленым человечка три слова…

Поисками внеземного разума человечество занимается уже много лет. Первая попытка послать в космос сигнал в духе “Мы здесь!” относится к 1962 году, когда советские ученые с помощью антенны Евпаторийского центра дальней космической связи передали азбукой Морзе три слова: «Мир», «Ленин», «СССР». Эта, безусловно интригующая информация (каждое ее слово мало, что говорит даже современному школьнику) должна была многое сказать инопланетянам на том конце “провода”. В 1974 году радиотелескоп в Аресибо отправил в сторону звездного скопления М13 более подробное послание, которое составили астрономы Фрэнк Дрейк и Карл Саган. Оно содержало информацию о человеке, нашем ДНК, а также описание устройства Солнечной системы. Сегодня отправкой “писем счастья” внеземным цивилизациям занимается программа METI. В общей сложности были переданы послания в адрес трех десятков звездных систем. Последнее датируется 2017 годом, оно улетело к Звезде Лейтена - это звезда класса “красный карлик”, которая находится на расстоянии 12 световых лет от Солнца. В ее планетной системе вращается экзопланета GJ 273 b, которая кажется пригодной для жизни, ее сходство с Землей оценивается в 83%.

Контакт мышки с кошкой

Попытки завязать с инопланетянами роман по переписке яростно критиковали ученые, в числе которых был, например, Стивен Хокинг. Они утверждали: это все равно, что мышке устанавливать контакт с кошкой.

- Если инопланетяне когда-нибудь нас посетят, я думаю, результат для человечества будет таким же, как для коренных жителей Америки визит Христофора Колумба, - настаивал Стивен Хокинг.

Оппоненты в свою очередь убеждены, что контакт с более развитой внеземной цивилизацией даст человечеству такой же огромный толчок для развития, как появление письменности и языка.

Для того, чтобы решить - стоит ли продолжать напоминать Вселенной о своем существовании? - ученым надо ответить на несколько вопросов. Насколько в принципе велики риски контакта? Каковы шансы, что внеземные цивилизации будут враждебны по отношению к нам? Первую попытку взвесить эти опасения предпринял Альберто Кабаллеро, аспирант Университета Виго (Испания). Он опубликовал статью под названием «Оценка распространенности вредоносных внеземных цивилизаций».

Единственный известный нам пример разумной цивилизации - это наша собственная. Поэтому оценивать агрессивность внеземного разума Кабаллеро решил на основе наблюдений за поведением человечества: ведь мы будем представлять точно такую же угрозу для братьев по разуму, когда станем цивилизацией 1 типа по шкале Кардашева (см КСТАТИ) и будем способны совершать межзвездные путешествия.

КСТАТИ

Какие бывают цивилизации

Известный советский и российский радиоастроном Николай Кардашев предложил классифицировать стадии развития цивилизаций по уровню потребляемой энергии.

1. Цивилизации первого типа контролируют всю энергию своей планеты.

2. Цивилизации второго типа подчиняют себе энергию своей звезды.

3. Цивилизации третьего типа пользуются энергией всей галактики.

Человечество является цивилизацией 0 типа, которая использует только часть ресурсов планеты и находится на самой ранней стадии освоения космоса.

Чем умнее общество, тем больше оно потребляет и меньше воюет

Исследователь подсчитал число государств мира, которые вторгались на чужие территории в период с 1915 по 2022 годы. Оказалось, что захватнические войны вела 51 страна. Вероятность вторжения каждой страны оценивалась с учетом процентной доли в общемировых военных расходах. Это логично, чем больше общество тратит на военные расходы, тем больше вероятность, что ружье на стене в один прекрасный момент будет пущено в дело.

Далее Кабаллеро искал связь между агрессивностью и развитием технического прогресса. За последние 50 лет частота вторжений уменьшалась в среднем на 1,15 процентов в год (мы все-таки постепенно становимся все более разумными). За это же время мировое потребление энергии росло приблизительно на 2,24% в год. Исходя из этой динамики, человечество может стать цивилизацией 1 типа через 259,5 лет. И, когда мы получим возможность совершать межзвездные путешествия, вероятность нашего военного вторжения на другую обитаемую планету будет составлять 0,0014%.

Затем исследователь применил эти данные и закономерности к числу потенциально обитаемых экзопланет, основываясь на оценке итальянского ученого Клаудио Макконе, которой предполагал, что в галактике Млечный Путь может быть максимум до 15 785 цивилизаций.

- Математический анализ показывает, что в нашей галактике существует менее одной злонамеренной внеземной цивилизации 1 типа (способной летать к другим звездам) и четыре цивилизации 0 типа, похожих на человечество, - объясняет Альберто Кабаллеро. Но такие внеземные миры не могут угрожать обитателям других планет, потому что у них нет технологий дальних космических путешествий.

Как эти шансы оценить в понятных категориях?

Испанец приводит следующие примеры: можно сравнить вероятность вторжения на Землю более развитой враждебной цивилизации с рисками столкновения нашей планеты с астероидом-убийцей типа Чиксулуб. 65 миллионов лет назад падение этой каменюки диаметром 10-километров уничтожило на Земле 75 процентов форм жизни, в том числе динозавров. Вероятность повторения такого столкновения составляет 1 раз в 100 миллионов лет. А риски войны с враждебным внеземным разумом еще на два порядка ниже.

Вы спросите, как переписка с инопланетянами влияет на перспективы быть завоеванными “зелеными человечками”?

- Чтобы вероятность вторжения Чужих достигла вероятности столкновения с астероидом типа Чиксулуб мы должны отправить максимум 18 межзвездных сообщений на различные экзопланеты, пригодные для жизни, - утверждает Кабаллеро.

В целом вероятность войны миров крайне низка. Прежде всего, потому что есть связь между развитием цивилизации и ее агрессивностью. Цивилизации 0 типа с удовольствием пустили бы в ход оружие, но у них руки коротки. А цивилизации, которые доросли до 1 типа, скорее всего, уже не видят смысла в войне.

Так что, как говорится, пишите письма! Тем более, что Земля благодаря радиосвязи и телевидению излучает столько сигналов, что не заметить ее может только цивилизация “слепого” и “глухого” типа.