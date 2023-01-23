«Нас призывают вести себя, как в СССР, но этой страны больше нет»

Мир быстро меняется. Нужно пытаться подстраиваться по него как можно быстрее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Я учусь в 9-м классе, и это момент нашего первого в жизни выбора, того, что на языке чиновников называется «профориентация». И мне уже случалось говорить о том, как это непросто, выбрать профессию в 2023 году, но сегодня я бы хотел сосредоточиться только на одном моменте. Прошлое. Прошлое как модель для выбора профессии в эпоху, когда изменилось все и когда изменения не останавливаются, а происходят постоянно и очень быстро.

Мы очень часто слышим от старших, в том числе от учителей, что «мы такими не были». А именно:

- Мы хотели стать космонавтами, пожарными и сотрудниками милиции. Вы хотите стать или никем, или этими вашими блогерами, косметологами, дизайнерами и прочим ненужным и неважным;

- Мы слушали классическую музыку, а вы слушаете рэп;

- Мы мысленно строили свою жизнь на годы и десятилетия вперед, а вы не знаете, что будет завтра.

Ну и само собой, во всем остальном мы тоже очень сильно отличаемся.

На каждый из этих пунктов есть что возразить по сути.

Я даже не сомневаюсь в том, что в 1980 году все мальчики хотели стать космонавтами. Но сколько у нас реально космонавтов? Я думаю, около тысячи. А мечтали миллионы. Почему же эти миллионы не стали космонавтами? Может, они попытались, поехали в Звездный городок, сдали тесты, но их не взяли? Или они даже не попытались, никуда не ездили и никаких тестов не сдавали? Скорее второе. Люди мечтали стать одним, а стали другим. Но что же тут хорошего? Я понимаю, это красиво и романтично, мечтать о чем-то таком. Стать пиратом. Мореплавателем. Космонавтом. Когда тебе лет 8 и тебе что абстрактный мореплаватель, что абстрактный милиционер – одно и то же, тебе еще расти и расти, это будет нескоро, там разберемся. Наверное, задача профориентации не в том, чтобы раздувать невероятные мечты, а в том, чтобы помогать ребенку реально искать себя и ориентироваться в реальных профессиях? Несколько миллионов космонавтов стране не нужно. А вот программисты нужны. И то, говорят, скоро будут нужны не программисты, а специалисты по взаимодействию с ИИ, специалисты по работе с инклюзивными людьми, экологи, психологи – поговорим об этом, а не о космонавтах?

Классическая музыка и вообще уровень общей культуры. Мне тут попался на глаза советский фильм «Чучело» о том, как травили девочку. Я старался понять, вот те люди, которые травили, они – слушали классическую музыку? Травили и напевали оперу? «Евгений Онегин» в одной руке, камень в другой? Или как? Во все времена кто-то слушал классическую музыку, кто-то не слушал. Мне кажется, количество тех, которые слушал, примерно одно и то же в разное время. И во все времена была так называемая молодежная музыка, кто ее слушает, из того никогда ничего не выйдет. «А тех, кто слушает Дип Пепл, гнать поганою метлой». Прошли годы. На концерт Deep Purple с очень недешевыми билетами стекаются седые и пожилые люди. Тот факт, что они заплатили за билеты большие деньги, говорит о том, что они стали успешными людьми. Да и вообще на бомжей не похожи. Получается, когда им, школьникам, говорили, что рок-музыка их погубит – врали? А что с сегодняшним убеждением, что нас погубит рэп? Или рок-музыка на поверку оказалась хорошей, а рэп все-таки плохой и губительный?

И самое главное. Планировать на годы вперед, «как в СССР». «Видеть свою жизнь на десятилетия, строить длинные планы». Это просто прекрасно. В те годы можно было прийти на завод, например, помощником. И выйти с него на пенсию, например, начальником цеха или директором. Где сейчас найм на всю жизнь или гарантированный карьерный рост? «Я пришел в ваш кофетерий студентом, и я буду верен вам всю жизнь?» У кафетерия через три месяца аренду отберут, и начинай все сначала.

Мир быстро меняется. Нужно пытаться подстраиваться по него как можно быстрее. Наши наставники видят, что мир движется вперед, но вряд ли задумываются о том, что оставаться на той же позиции, которая была хороша во времена СССР - неуместно.

Если, прочитав все это, вы решили, что я такой ниспровергатель и отвергатель, который сам не в состоянии ничего предложить, а только требую, это все-таки немного не так. Взрослые имеют огромный жизненный опыт. И могут посоветовать нам очень полезные вещи, но хочу повториться – то, что работало, когда было их детство, сейчас не работает. Нужно следить за окружающим миром и быть в курсе событий. Следить за тенденциями и способами выжить в этом мире. И вам, взрослые, и нам, детям.

Я считаю, что молодые в наше время становятся успешны и счастливы, только если действуют по “современной схеме”. Они слушают своих кумиров: музыкантов, исполнителей, телеведущих, блогеров. Практически все дети хотят быть как они и молча завидуют им. Но почему эти кумиры стали успешны? Я очень уважаю людей, которые говорят, что надо не быть, как все, нужно заниматься, тем, чем нравится заниматься. Именно такие советы дают нам лучшие блогеры. Почему мы должны их отвергать только потому, что они блогеры, а блогер сам по себе, в принципе – это фу?

Если отбросить то, что детство наших наставников проходило в одной стране, которой больше нет, а наше проходит в другой, что поменялось? Главное, на мой взгляд: технологии. В те времена только и разговоров было, что о научно-техническом прогрессе. Но то был «большой» прогресс: где-то летали космонавты и работали атомные станции, а люди жили в общем просто. Все изменилось с появлением двух вещей, интернета и смартфона.

Коммуникации встроили ребенка в мировую систему знаний и ценностей так, как вы, родители, даже не представляете. Задача наставников усложнилась. Если прежде наставник мог что-то говорить ребенку, и его соперником была только «плохая компания» во дворе, а раз так, у наставника были серьезные шансы был услышанным, сегодня у педагога колоссальное количество конкурентов.

Сравним. Тогда: «Будьте, как Гагарин». Хорошо. Сегодня в школе: «Будьте как мы в вашем возрасте!» Блогеры в ответ: «Будьте как Илон Маск, как Дуров». И, кстати, «как Гагарин» тоже – первый космонавт популярная фигура в Сети. Вам не кажется, что тогда программа была современней, что ли? Более актуальной и более рабочей? Я опасаюсь, что мы в итоге окажемся сосредоточены на прошлом, тогда как всегда цель – конечно, будущее.

Я нагородил много букв, но вывод, наверное, очень простой. Когда вы работаете с будущим, вы должны представлять образ, идеал, идею, которые находятся впереди, а не позади вас. Позади вас было много прекрасного, но с этим разберутся историки. Я искренне не понимаю, почему в формировании образа будущего не принимают участие герои нашего времени. Люди, которые успешны сегодня и, подражая которым, мы будем успешны завтра.