"Однокурсники младше моих детей": 56-летняя первокурсница учится в университете Нижневартовска

Студентка Лия Маркова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сложно сказать, кому больше повезло: Лии Марковой, которая воплотила давнюю мечту, поступив в НВГУ в уважаемом возрасте, или вузу, который получил целеустремленную студентку с крепкими знаниями.

Страничка Лии Владимировны в соцсетях – зеркало ее увлечений. Вот она рассказывает о наблюдениях с квадрокоптера за гнездом орланов. Пробивает ледобуром толщу посередине замерзшей Оби ради замеров и проб воды. Запускает в квартиру на 16 этаже насекомых с улицы – вдруг прилетит на свет редкий инсект для изучения? Уборка набережной – эковолонтер Маркова в авангарде. Недавно стала членом Русского географического общества, а туда далеко не всех принимают. На фестивалях хранителей старины тоже свой человек: давно увлекается антиквариатом, собирает статуэтки, тюменские ковры, платки. А еще коллекционирует перья птиц, чучела, минералы. Добавьте к списку интересов страсть к рыбалке и охоте, прогулкам на лыжах или лодке, а еще - тысячи красивейших фотографий Оби, леса, зверей, птиц, и вы поймете, какой это разносторонний человек.

- С детства была любознательной – спасибо родителям, - рассказывает Лия Владимировна. - Дома большая библиотека. Отец три института окончил, преподавал английский, хорошо играл на пианино. У мамы два высших, увлекалась палеонтологией, геологией. Лес, природа – благодаря им. Мы и своих детей с мужем так же воспитывали, всюду с собой брали.

Лия Маркова - действительно разносторонний человек. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поступить в НВГУ, признается, давно мечтала. Но из-за семейных забот было не до учебы. Теперь дети выросли и уехали в Москву. У дочки Маши два высших образования (первое - экономфак МГУ), муж, карьера. Сын – предприниматель. Три года назад похоронила мужа, затосковала. Позвали на работу в природный парк «Сибирские увалы» — еще одна давняя мечта, а профильного диплома-то нет. Окончательное решение насчет вуза помогли принять друзья – сотрудники НВГУ, с которыми Лия Владимировна как-то познакомилась на научной конференции: мол, давай к нам в университет - с твоими-то знаниями грех не получить высшее!

Лия Владимировна выбрала факультет экологии и инжиниринга, направление подготовки «Безопасность жизнедеятельности», очное, бюджет. ЕГЭ не сдавала – поступила на базе среднего профессионального образования плюс внутренние экзамены. Целый год готовилась по методичкам с университетского сайта. В итоге по количеству баллов в списке зачисленных оказалась пятой.

На Фестивале хранителей старины Лия Владимировна показала свою коллекцию Кунгурских статуэток и икон. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Однокурсники младше моих детей, и тут я – такая мадам, - смеется. – Поначалу чувствовала себя белой вороной, а потом подружились с ребятами, помогаем друг другу, ходим вместе на физкультуру и университетские мероприятия.

Сейчас Лия Владимировна нацелена на успешную учебу и научно-исследовательскую работу. Всего семестр отучилась, а сколько нового узнала. Обожает философию, а после лекций по педагогике стала с большим пониманием относиться к людям. Чуть позже хочет организовать выставку своих коллекций или даже открыть краеведческий музей – типа дарвиновского в Москве или Русскинского музея природы и человека имени Ядрошникова, известной достопримечательности Ханты-Мансийского округа. Уезжать из Нижневартовска даже в мыслях нет, потому что природа здесь красивейшая: лес, глухари, лоси, зайцы, Обь. Вот только комары злющие, но их только месяц потерпеть надо, а потом опять благодать.

Сдаст сессию – и день рождения. В январе исполнится 57, дети приедут.

- Заинтриговали, что такой подарок придумали - мне понравится на триста процентов! Наверное, какую-то штуку к микроскопу.

- У вас и микроскоп есть?!

- Есть. Только к нему нет иммерсионного объектива, а через него можно микробов посмотреть. Сколько живешь, надо учиться. Жизнь — она такая интересная!

КСТАТИ

Самой пожилой участницей ЕГЭ в 2022 году была 81-летняя жительница Санкт-Петербурга. А всего тех, кому за 50, на экзаменах зарегистрировали аж 211 человек по всей стране, в Рособрнадзоре даже отдельную графу в статистике для них выделили. Среди поступивших в вуз по результатам ЕГЭ самым возрастным назвали 61-летнего мужчину, которого зачислили на направление «Политология». Однако в какой вуз, в каком городе – неизвестно. Видимо, этот человек был против огласки.

…А В ЭТО ВРЕМЯ

Самый юный – Хеймдалль Тепляков

Мальчик поступил в 8 лет

Хеймдалль – младший брат Алисы Тепляковой, девочки, которая в 2021 году стала самой юной студенткой страны. День рождения у нее 26 июля, поэтому ЕГЭ девочка сдала в 8 лет, а на психфак МГУ ее зачислили в 9. Теперь самый юный — Хемик. Он даже на полгода раньше сестры в вуз поступил, потому что 9 лет ему исполнилось только 16 января.

Где учится Хеймдалль, его родители держат в тайне. И в вузе ни одна душа не проболталась за полгода об уникальном студенте. И чиновники молчат. Единственный источник сведений – семейный блог Тепляковых. «У одного ребенка в этом семестре получится около 50 зачетных единиц, у другого - около 100», написал недавно папа детей Евгений.

Что за зачетные единицы? Это отголосок болонской системы, многие вузы их используют. 1 единица – это 36 академических часов (45-минутных). Семестровый курс обычно включает 72 академических часа, и это 2 единицы. Сдал экзамен – еще плюс 1. За пять лет студент может набрать 300 единиц. Намек Евгения понятен: Алиса и Хемик спешат получить дипломы раньше однокурсников.

Сто зачетных единиц, как мы поняли, - у 10-летней Алисы. Она вообще чаще фигурирует в постах Евгения, чем Хемик, и по-прежнему его главная гордость. Место учебы девочки также секрет, а успехи — не секрет. Недавно, например, папа рассказал о пятерке на очном экзамене по аналитической геометрии, добавив, что это не первая отличная оценка дочери.