Алиса и Хеймдалль Тепляковы будут поступать в частный вуз

Хеймдалль Тепляков пошел по стопам старшей сестры Алисы. Фото: стоп-кадр видео НТВ

Евгений Тепляков пришел в приемную комиссию Московского финансово-промышленного университета «Синергия» вечером 22 июля – накануне дня рождения Алисы (23-го ей исполняется 10 лет). Говорят, был спокоен и сдержан, все записывал на камеру и консультировался с адвокатом по каждому шагу.

ВЫБРАЛИ ПО НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ

О том, что Хеймдалль пойдет по стопам старшей сестры, стало известно еще месяц назад, когда мальчик сдал ЕГЭ. «Баллы для восьми лет шикарные, можно поступать на мехмат или ВМК...» (высшая математика и кибернетика – Ред.), - радовался за сына Евгений Тепляков в семейном блоге. Новое поступление Алисы, которая год отучилась на факультете психологии МГУ, Тепляковы не афишировали. Но там ситуация с учебой девочки давно зашла в тупик из-за конфликта родителей с факультетом, Алисе грозило отчисление за постоянные пропуски и [хвосты по экзаменам, так что смена вуза была ожидаемой.

Обучение в «Синергии» платное. Семестр на очном формате стоит в среднем 130 тысяч рублей. Это на порядок дешевле, чем в МГУ, где Тепляковы платили 391 тысячу в год. Также есть скидки для многодетных, говорится на сайте вуза.

За Хеймдалля папа подал документы на четыре направления подготовки высшего образования: менеджмент (профиль: общий менеджмент); менеджмент (профиль: управление проектами), бизнес-информатика, экономика.

Алиса выбрала прикладную информатику, менеджмент (профиль: управление проектами), экономику (профиль: банковское дело), информационные и системы и технологии, а также педагогическое образование.

АЛИСА ПЕРЕСДАЛА ЕГЭ

Однако поступление вундеркиндов под большим вопросом, поскольку в «Синергии» есть ограничения. Согласно локальным актам правил приема, поступить в университет может абитуриент, достигший 14 лет и получивший по ЕГЭ баллы, не ниже утвержденного вузом порога. Баллы Хеймдалля соответствуют, а Алисе пришлось заново сдавать нужный предмет в этом году, потому что прошлогодние результаты не годились. Девочка, как оказалась, уже пробовала поступить в «Синергию» в прошлом году, но у нее даже не приняли документы.

В ПОСТУПЛЕНИИ ОТКАЖУТ

- В нашем университете все программы являются практикориентированными, и все студенты с первого курса проходят практики и стажировки, - сообщил kp.ru ректор Артём Васильев. - У каждого факультета есть пул партнеров-работодателей, в которые вуз направляет студентов уже после первого семестра. Согласно трудовому кодексу, работодатель в России не имеет права принимать на стажировку детей младше 14 лет. Таким образом, ни Алиса, ни Хеймдалль не могут выполнить требования, которые прописаны в локальных актах и образовательных программах университета, поэтому в поступлении им будет отказано.

Получается так: ни один вуз не имеет права отказать абитуриенту в приеме документов, если соблюдены общевузовские правила приема. А уже потом конкурсная комиссия выносит решение о зачислении с учетом локальных требований, которые могут отличаться от общих.

Ректор также направил в Министерство науки и высшего образования и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки предложение об изменениях в Порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). Речь идет о введении возрастного ценза для поступающих. По мнению Артема Васильева, учиться в вузе по силам детям не младше 15-16 лет.

УБИЙСТВО ДЕТСТВА

- Артем Игоревич, в «Синергии» сейчас учатся вундеркинды?

- Такие студенты есть, но их возраст - от 15 лет и старше. А как будет осваивать очень сложные вузовские программы восьми- или десятилетний ребенок, не представляю. Тут нужны не только знания, но еще и умения, и практический опыт. Каким образом профессорам и работодателям давать практические навыки студенту, если он еще ребенок и мыслит, как ребенок? Программа “педагогическое образование”, которую выбрала в числе других Алиса, предполагает ведение уроков в школе. Но десятилетний учитель – это же нонсенс.

- Я работаю в системе образования более 20 лет. У меня трое детей: старшему сыну 12 лет, младшему один год, а дочери 10 лет, - продолжает Артем Васильев. - Отправить их получать высшее образование в таком возрасте - утопия и убийство детства. А что будет, когда они в 15 лет закончат вуз, куда пойдут работать? Читал в СМИ, что Алиса дает платные консультации как психолог. Хотел бы увидеть людей, которые были у нее на приеме, и узнать, решилась ли их проблема. Психолог - лекарь души человеческой. А чем может помочь ребенок, не понимаю.

ДОЛЖЕН ВМЕШАТЬСЯ ОМБУДСМЕН

По мнению ректора университета «Синергия», и Алиса, и Хеймдалль, конечно, молодцы, что успешно сдали ЕГЭ. Их родители также заслуживают уважения, ведь они очень любят своих детишек, занимаются с ними, интеллектуально обогащают. Но зачем портить им детство?

- Уверен, на эту ситуацию нужно обратить внимание и уполномоченному по правам ребенка города Москвы, и уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, - считает ректор. - Мы все видели, что происходило в Московском университете в течение года, и я полностью поддерживаю коллег. Не может ребенок в таком юном возрасте осваивать образовательную программу вуза. Кроме того, есть понятие «психологический возраст» и он подразумевает совместимость ребенка со средой, в которой тот находится. Социальный опыт нормального психологического общения малыши должны получать со сверстниками, а не с 17-18-летними людьми.

Будут ли Тепляковы пробовать поступить еще в какие-то вузы, не знаем. Но варианты у них точно есть. По новым правилам, абитуриенты могут подавать документы одновременно в пять вузов и выбирать до 10 направлений в каждом. И, возможно, найдутся университеты, где будут рады малышам-вундеркиндам. Если, конечно, не введут возрастной ценз.

КСТАТИ

Тепляковы до сих пор судятся с «Синергией»

Интересный момент: весной Тепляковы подали сразу три иска к «Синергии», в числе истцов значилась и Алиса. Мы писали об этом, но в вузе тогда не объяснили суть претензий. Закончилась ли тяжба? Чем дело сладилось?

- Сейчас идет судебное разбирательство с семьей Тепляковых по поводу незачисления их дочери Алисы в наш университет, - рассказали в «Синергии». - Родители пытаются доказать, что на каких-то ресурсах (не официальных) они прочли о возможности поступить к нам с определенными баллами ЕГЭ, но утвержденные в университете баллы для поступления были выше, чем получила Алиса. Несмотря на эти иски и неоконченное судебное разбирательство по ним, отец вновь подает документы в наш университет, на этот раз не только Алисы, но и сына Хеймдалля.

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