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Общество24 января 2023 12:00

Егор Крид и конец классической российской педагогики

Как выступление популярного певца на школьном уроке может изменить воспитательный процесс
Евгений АРСЮХИН
Евгений АРСЮХИН
Как выступление популярного певца на школьном уроке может изменить воспитательный процесс

Как выступление популярного певца на школьном уроке может изменить воспитательный процесс

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Педагогика – она такая: вот есть ОНИ (дети), шумные, неразумные, падкие до всякого и нуждающиеся в крепком ремне (но нельзя). И есть МЫ (взрослые) – собранные, уверенные в себе, точно знающие, почем фунт соли, и МЫ, конечно, должны зажечь факелы, воздеть к небесам скрижали и отправиться в крестовый поход за детские души. Не можешь – научим, не хочешь – заставим. И все это берет свои корни в средневековом убеждении, что дети – не вполне личности, в лучшем случае какие-то полуфабрикаты, а отсюда ясно, что говорить с ними не о чем, незачем, а надо покорять их нетвердую натуру, как советский человек – природу.

Интернет и социальные сети, однако, открыли одну интересную вещь: оказывается, у этих маленьких людей есть свои вкусы, притязания, они создают своих кумиров и вполне себе могут обосновать их кумиристость. Забавно, что интернет и гаджеты мы им сами дали в руки: бегает, возится, пристает – а посиди-ка в телефоне, посмотри мультик. Вот они там сидели, пока мамаша болтала с подругой, а папа смотрел футбол, и высмотрели там чего не надо.

Оно, конечно, молодые всегда давали жару, но раньше, до гаджетов, как-то бессистемно. Волосы отращивали – так состричь можно, кассеты хриплые слушали – много ли они там наслушают. Гаджеты действительно поменяли все: отныне за молодежными трендами стоят лидеры, живые люди, с которыми можно при желании даже початиться, а сами молодые стали мощной сплоченной аудиторией. Иными словами, появилась сила, масса, и с этим надо считаться.

Если я скажу, что у педагогического сообщества есть четкий план, как с этим быть, я сильно покривлю душой. Разнонаправленные движения умов сообщества можно представить так:

- мы в свое время хотели быть космонавтами, а вы? Берите с нас пример!

Так себе тезис. Хотели, да не стали, вместо этого по рынкам в 90-е торговали. А если брать пример, то, может, в том, как нынешние взрослые в 80-е неформалами были? Ну так дети и берут.

- рэперов и прочих блогеров надо всячески запретить, и направить школьников к правильным ориентирам

И тут сразу две закавыки. Если рэпер, поганец, повода не дает, как запретить-то? Хотя в принципе дело техники. Где-нибудь да оступится. Сложнее с тем, к кому направлять. Всем хороши Циолковский и Чайковский, но оба давно не обновляли свои страницы в соцсетях.

- всех к станку! Только труд выбьет дурь

Сила труда, конечно, живительна, недаром и Маркс с Энгельсом из мартышки сделали сразу несколько человек, и весьма ловких. Но вообразите типичный русский городок, где в закрытом заводе устроили торговый центр. Конечно, в колледжи станки завезем, вот только куда денем потом продукт нашего воспитания, всех этих рукастых?

- а не пойти ли на навстречу молодым? Пусть волонтерят, пусть полезные ролики снимают, программистами становятся

Вот, наконец-то здравое семя. И это семя вполне себе прорастает тут и там. На самом деле, что в городах, что в весях – громадное количество наставников, учителей, активистов, которые умеют работать с молодыми. Мальчики на турниках. Девочки на пяльцах. Те и другие убирают мусор, помогают бабушкам, осваивают программирование (даже бесплатно), создают каналы в сетях и двигают правильное блогерство.

Но есть одна проблема. Нет, на самом деле две.

Первая: успех всего этого дела зависит от личности наставника. А добрый наставник – материя штучная. Есть городки, где такого наставника едва и отыщешь. И в принципе-то не все так плохо. Даже в большом селе найдется спортивный мужчина, трезвостию и собственноручно выполненным шпагатом пленяющий сердца, или молодая женщина, рисующая цветы и зайчиков и не склонная протыкать воспитанниц спицами, но не факт, что они согласятся работать в педагогической системе. Потому что система может их с объятиями и не принять.

А вторая проблема – влияние на этот, здоровый, четвертый посыл трех остальных. Они же, посылы, не в вакууме существуют, а смешиваются и взаимодействуют. Нанял спортивного мужчину, и дети его любят, и вообще все хорошо, но надо же зайти, проверить, разыскать, нет ли каких отклонений от одобренных в районе учебных программ. А кто ищет, тот, как правило, находит, и мужчине говорят – «это, конечно, здорово, Петрович, что мальчишки за тобой табуном ходят, но вот за Матреной Ильиничной не ходят, а она, между прочим, директриса школы и жена главы сельского поселения. Ты это, поаккуратнее там, с личной популярностью. А то, как Икар, вознесешься. Знаем мы таких Икаров. Был у нас тут такой, в библиотеке работал. И все подсказывал, что читать. Взял на себя, понимаешь, функцию. Только этого Икара и видели».

К чему все это приводит? А к тому, что нам вроде нужен герой нашего времени. Как Циолковский, только живой. Но живой – он же двигается и вообще есть существо еще не законченное. То волосы покрасит. То матом выругается. То социальная сеть ему рекламу нехорошую подсунет (а неважно, что ты не в курсе, у тебя в ролике, ты и виноват). И с этими, которые герои здесь и сейчас, вечные сомнения. Достаточно ли ты герой? Крепки ли твои нравственные устои? Нет, мы понимаем, Пушкин, пил-гулял-играл, так он свое отпил и отгулял. Ты про себя расскажи, что ты есть такое, что у тебя 20 миллионов подписчиков? Срамотой небось какой привлек. Мы-то знаем! Мы вон снимали фильм «Родных просторов добрые сердца», и в нем так хорошо сам Семен Васиуалиевич говорил, коротенько, минут на сорок, а – 123 просмотра. А ведь мы всех учеников собрали и смотреть заставили, а кто не подпишется – родителей в школу. И не помогло! Отсюда понятно, что этим, подросткам, надо. Сиськи надо! Мат! И другие излишества.

И вот ровно это вышло с Егором Кридом и его феноменальным выступлением на уроке «Разговоры о главном». Хотелось чего-то живого, чтобы без нафталина, и чтобы дети оживились. И все вроде хорошо, и дети оживились, и на следующий урок они придут уже не из-под палки, а осознанно (вдруг снова что-то интересное произойдет). Но нам надо не интересное, а выверенное. А эта грудь не слишком ли нага? Коли посмотреть трезво, так некоторая нагота, в самом деле, просматривается. Что-то Крид много зарабатывает. Нет, мы не против, но, согласитесь, подозрительно. Я вот столько не зарабатываю. А тоже вроде как пчела, тут и там. Далее, песни. Если это можно назвать песнями! Этот стон у них рэпом зовется. То ли дело романсы. Правда, мы ни одного романса сами наизусть не помним, но сам факт! Потом, нехорошие слова. Нет, мы сами, конечно, можем и матернуться, нечто мы не люди. Но он-то, он-то, да кто он такой?

В общем, Крид, сам того не понимая, разрушил сразу несколько основ современной педагогики, был взвешен, признан легким, и в таких уроках, вероятно, больше не появится. Что, конечно, жаль, потому что у России прекрасное прошлое, но еще более прекрасное будущее, и в нем жить и Криду, и школьникам. А раз так, хотелось бы, чтобы в строительстве этого будущего принимали участие интересанты, то есть те, ради которого все это будущее и затевается. Жалко, что наша педагогика обращена назад. Хорошо, что многие это понимают и делают попытки вывернуть шею этой ослицы по курсу движения. Легко не будет, ведь как нет ничего прогрессивнее и моднее молодежных дел, так нет ничего более консервативного, чем педагогика, но начали – и хорошо.

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