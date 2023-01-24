Егор Крид и конец классической российской педагогики

Как выступление популярного певца на школьном уроке может изменить воспитательный процесс Фото: Борис КУДРЯВОВ

Педагогика – она такая: вот есть ОНИ (дети), шумные, неразумные, падкие до всякого и нуждающиеся в крепком ремне (но нельзя). И есть МЫ (взрослые) – собранные, уверенные в себе, точно знающие, почем фунт соли, и МЫ, конечно, должны зажечь факелы, воздеть к небесам скрижали и отправиться в крестовый поход за детские души. Не можешь – научим, не хочешь – заставим. И все это берет свои корни в средневековом убеждении, что дети – не вполне личности, в лучшем случае какие-то полуфабрикаты, а отсюда ясно, что говорить с ними не о чем, незачем, а надо покорять их нетвердую натуру, как советский человек – природу.

Интернет и социальные сети, однако, открыли одну интересную вещь: оказывается, у этих маленьких людей есть свои вкусы, притязания, они создают своих кумиров и вполне себе могут обосновать их кумиристость. Забавно, что интернет и гаджеты мы им сами дали в руки: бегает, возится, пристает – а посиди-ка в телефоне, посмотри мультик. Вот они там сидели, пока мамаша болтала с подругой, а папа смотрел футбол, и высмотрели там чего не надо.

Оно, конечно, молодые всегда давали жару, но раньше, до гаджетов, как-то бессистемно. Волосы отращивали – так состричь можно, кассеты хриплые слушали – много ли они там наслушают. Гаджеты действительно поменяли все: отныне за молодежными трендами стоят лидеры, живые люди, с которыми можно при желании даже початиться, а сами молодые стали мощной сплоченной аудиторией. Иными словами, появилась сила, масса, и с этим надо считаться.

Если я скажу, что у педагогического сообщества есть четкий план, как с этим быть, я сильно покривлю душой. Разнонаправленные движения умов сообщества можно представить так:

- мы в свое время хотели быть космонавтами, а вы? Берите с нас пример!

Так себе тезис. Хотели, да не стали, вместо этого по рынкам в 90-е торговали. А если брать пример, то, может, в том, как нынешние взрослые в 80-е неформалами были? Ну так дети и берут.

- рэперов и прочих блогеров надо всячески запретить, и направить школьников к правильным ориентирам

И тут сразу две закавыки. Если рэпер, поганец, повода не дает, как запретить-то? Хотя в принципе дело техники. Где-нибудь да оступится. Сложнее с тем, к кому направлять. Всем хороши Циолковский и Чайковский, но оба давно не обновляли свои страницы в соцсетях.

- всех к станку! Только труд выбьет дурь

Сила труда, конечно, живительна, недаром и Маркс с Энгельсом из мартышки сделали сразу несколько человек, и весьма ловких. Но вообразите типичный русский городок, где в закрытом заводе устроили торговый центр. Конечно, в колледжи станки завезем, вот только куда денем потом продукт нашего воспитания, всех этих рукастых?

- а не пойти ли на навстречу молодым? Пусть волонтерят, пусть полезные ролики снимают, программистами становятся

Вот, наконец-то здравое семя. И это семя вполне себе прорастает тут и там. На самом деле, что в городах, что в весях – громадное количество наставников, учителей, активистов, которые умеют работать с молодыми. Мальчики на турниках. Девочки на пяльцах. Те и другие убирают мусор, помогают бабушкам, осваивают программирование (даже бесплатно), создают каналы в сетях и двигают правильное блогерство.

Но есть одна проблема. Нет, на самом деле две.

Первая: успех всего этого дела зависит от личности наставника. А добрый наставник – материя штучная. Есть городки, где такого наставника едва и отыщешь. И в принципе-то не все так плохо. Даже в большом селе найдется спортивный мужчина, трезвостию и собственноручно выполненным шпагатом пленяющий сердца, или молодая женщина, рисующая цветы и зайчиков и не склонная протыкать воспитанниц спицами, но не факт, что они согласятся работать в педагогической системе. Потому что система может их с объятиями и не принять.

А вторая проблема – влияние на этот, здоровый, четвертый посыл трех остальных. Они же, посылы, не в вакууме существуют, а смешиваются и взаимодействуют. Нанял спортивного мужчину, и дети его любят, и вообще все хорошо, но надо же зайти, проверить, разыскать, нет ли каких отклонений от одобренных в районе учебных программ. А кто ищет, тот, как правило, находит, и мужчине говорят – «это, конечно, здорово, Петрович, что мальчишки за тобой табуном ходят, но вот за Матреной Ильиничной не ходят, а она, между прочим, директриса школы и жена главы сельского поселения. Ты это, поаккуратнее там, с личной популярностью. А то, как Икар, вознесешься. Знаем мы таких Икаров. Был у нас тут такой, в библиотеке работал. И все подсказывал, что читать. Взял на себя, понимаешь, функцию. Только этого Икара и видели».

К чему все это приводит? А к тому, что нам вроде нужен герой нашего времени. Как Циолковский, только живой. Но живой – он же двигается и вообще есть существо еще не законченное. То волосы покрасит. То матом выругается. То социальная сеть ему рекламу нехорошую подсунет (а неважно, что ты не в курсе, у тебя в ролике, ты и виноват). И с этими, которые герои здесь и сейчас, вечные сомнения. Достаточно ли ты герой? Крепки ли твои нравственные устои? Нет, мы понимаем, Пушкин, пил-гулял-играл, так он свое отпил и отгулял. Ты про себя расскажи, что ты есть такое, что у тебя 20 миллионов подписчиков? Срамотой небось какой привлек. Мы-то знаем! Мы вон снимали фильм «Родных просторов добрые сердца», и в нем так хорошо сам Семен Васиуалиевич говорил, коротенько, минут на сорок, а – 123 просмотра. А ведь мы всех учеников собрали и смотреть заставили, а кто не подпишется – родителей в школу. И не помогло! Отсюда понятно, что этим, подросткам, надо. Сиськи надо! Мат! И другие излишества.

И вот ровно это вышло с Егором Кридом и его феноменальным выступлением на уроке «Разговоры о главном». Хотелось чего-то живого, чтобы без нафталина, и чтобы дети оживились. И все вроде хорошо, и дети оживились, и на следующий урок они придут уже не из-под палки, а осознанно (вдруг снова что-то интересное произойдет). Но нам надо не интересное, а выверенное. А эта грудь не слишком ли нага? Коли посмотреть трезво, так некоторая нагота, в самом деле, просматривается. Что-то Крид много зарабатывает. Нет, мы не против, но, согласитесь, подозрительно. Я вот столько не зарабатываю. А тоже вроде как пчела, тут и там. Далее, песни. Если это можно назвать песнями! Этот стон у них рэпом зовется. То ли дело романсы. Правда, мы ни одного романса сами наизусть не помним, но сам факт! Потом, нехорошие слова. Нет, мы сами, конечно, можем и матернуться, нечто мы не люди. Но он-то, он-то, да кто он такой?

В общем, Крид, сам того не понимая, разрушил сразу несколько основ современной педагогики, был взвешен, признан легким, и в таких уроках, вероятно, больше не появится. Что, конечно, жаль, потому что у России прекрасное прошлое, но еще более прекрасное будущее, и в нем жить и Криду, и школьникам. А раз так, хотелось бы, чтобы в строительстве этого будущего принимали участие интересанты, то есть те, ради которого все это будущее и затевается. Жалко, что наша педагогика обращена назад. Хорошо, что многие это понимают и делают попытки вывернуть шею этой ослицы по курсу движения. Легко не будет, ведь как нет ничего прогрессивнее и моднее молодежных дел, так нет ничего более консервативного, чем педагогика, но начали – и хорошо.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Егор Крид выступил в «Разговорах о важном»

Детям понравилось, а вот многим взрослым не очень (подробности)