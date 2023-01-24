Егор Крид выступил в «Разговорах о важном»

На всероссийском уроке «Разговоры о важном», который с начала учебного года по понедельникам проходит в школах России, показали видеообращение музыканта Егора Крида. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На всероссийском уроке «Разговоры о важном», который с начала учебного года по понедельникам проходит в школах России, показали видеообращение музыканта Егора Крида. Тема урока была - «Медиаграмотность и цифровая гигиена». Крид выступал вместе с другими приглашенными гостями. Смотрели его по всей стране, и в младших классах, и старшеклассники. Его участие выглядело логичным: музыкант активен в Сети, сталкивается там со всякими хакерами и прочими подставами, так что рассказать что-то как человек опытный, наверное, может.

Детей, что Крид будет, не предупредили.

- Как только он появился на экране, все такие – «оооо», это же Крид, - рассказывает ученица одной из московских школ.

- Честно говоря, только его и слушали, - признает ее одноклассник.

Крид что мог, рассказал, пригласил школьников присоединиться к его Telegram-каналу и посетить будущий концерт в Москве, а также продемонстрировал средние пальцы – молодежный такой жест. Пальцы, правда, из обращения вырезали.

В результате только за первые часы на «телегу» Крида подписалось 35 тыс. детей.

Прошло несколько часов после урока, и тут началось.

«Посмотрите, это интересно, - комментирует видеообращение в своем телеграм-канале известный блогер и общественный деятель, петербургский педагог Михаил Богданов. - Персонаж четко понимает, что никакой ценности в том, что он говорил про "кибербезопасность" нет и что дети все это и без него знают. Значит ли это, что гражданину просто дали под благовидным предлогом прорекламировать свой канал и концерты? Для меня очевидно - да! А для правоохранителей? Ау, товарищи Бастрыкин и Краснов! Займитесь-ка этим вопросом! Про аморальность происходящего я вообще помолчу...»

«Если целью сегодняшнего видеурока в цикле «Разговоры о важном» было научить огромное количество детей «крутить слоты» и играть в онлайн казино, выбранный эксперт в лице Егора Крида, - отличная кандидатура для этого, - комментирует глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. - Если, конечно, создатели урока понимают, о чем идет речь. Для непогруженных в тему поясню, что на стримах данного исполнителя активно пропагандируются онлайн-казино, в превалирующем большинстве на огромную молодую аудиторию».

А заслуженная артистка России Мария Шукшина сравнила Крида с реперами-иноагентами.

Но были и другие мнения. Так, журналистка Алена Сивкова, не обсуждая ценность творчества музыканта, усомнилась, что люди, которых так бомбануло от его выступления на уроке, сами до конца понимают, что происходит в молодежной среде:

- Интересно, видела ли Екатерина (Мизулина – ред.) молодежь в регионах? Не в крупных городах, а в деревнях и селах, в станицах. Чем они живут? Что думают? Что хотят? Ведь говорить за аудиторию, которая идет на контакт — очень легко. А как же та молодежь, которая слэмится и нюхает соль, которая движется под жесткий хардкор? Вы тоже задаете им тренды? Отвечу — нет. И как живет молодежь на селе вы отнюдь не знаете, а надо бы, - написала Сивкова в своем телеграмм-канале.

Идея приглашать к разговору с детьми тех, кто у детей популярен и в авторитете, витает в воздухе давно. И вот – пригласили. Реперу, наверное, только хорошо: скандал поспособствует популярности. А организаторы теперь призадумаются, кого же еще популярного найти, чтобы и детям нравился, и взрослым.