Росгвардеец вернулся из СВО и сделал предложение невесте

Военнослужащий полка оперативного назначения Росгвардии рядовой Егор К. пообещал себе, что как только вернется домой из зоны специальной военной операции создаст семью. Слово свое сдержал: вышел из поезда на перрон вокзала Иркутска и встал на колено. Он сделал предложение своей девушке, которая его ждала из служебной командировки.

Егор протянул кольцо и спросил, выйдет ли она за него замуж. Под бурные аплодисменты всех присутствующих девушка Яна уверенно ответила согласием.

«Молодые люди давно хотели обручиться, но военнослужащего направили в зону проведения специальной военной операции. Тем не менее, предложение для невесты стало неожиданностью. Теперь в планах у молодых в ближайшее время сыграть свадьбу и построить крепкую и дружную семью», - прокомментировали в Росгвардии.

Присутствующие на перроне бойцы Росгвардии поздравили молодых и пожелали им счастья.

Отметим, что в июле так поступил, вернувшись из коммандировки старший сержант Росгвардии Станислав П. А в декабре сразу два росгвардейца с Камчатки сделали предложение руки и сердца своим возлюбленным после возвращения из зоны СВО. Одна невеста приехала встречать возлюбленного в костюме снегурочки.