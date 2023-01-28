Запад втягивается в конфликт по мере проигрыша Киева: почему США и страны НАТО решили "скинуться" на танки для Украины

США и страны НАТО решили "скинуться" на танки для Украины Фото: REUTERS

У западных экспертов и на страницах западных СМИ не стихает истерика по поводу "все большего проигрыша Россией" в ходе военных действий на территории бывшей Украины. Но среди общего хора истеричек все чаще раздаются голоса трезвого разума, в том числе, и из Киева. Вот, к примеру, ставший известным после выступлений и участия в политических ток-шоу на российских федеральных телеканалах киевский политолог Вадим Карасев поразительно здраво объяснил, почему США и страны НАТО решили "скинуться" на танки для Украины.

- Они видят, что сложная ситуация на фронте, и что одним оборонительным оружием Россию не остановить. Мы же Соледар сдали, вынужденно сдали. Сейчас Угледар, Бахмут идет. Поэтому задача у Америки, а что, она может допустить наступление России? Тяжелое решение для них. А для немцев, посмотрите, – с далеко идущими последствиями «Леопарды». Это открывает для Германии, скажем так, новое позиционирование военно-политическое, - объяснил происходящее Карасев в эфире интернет-канала Politeka. - Они пошли не потому, что у них есть план какой-то. К сожалению, у них нет плана, они реагируют на то, что делает Россия. У американцев и немцев нет плана. Говорить о том, что не дать победить России на поле боя в Украине или, как сказал Шольц, выступая в Давосе: "Мы должны нанести поражение агрессии России на территории Украины". Это не план, это реагирование.

Каким-то совершенно чудесным образом с украинским политологом оказался практически солидарен в своих выводах и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который честно ответил на вопросы своих соотечественников-журналистов.

- Реальность заключается в том, что Запад находится в войне с Россией и каждый день заходит в этом все дальше. Слишком многие жители Запада заблуждаются относительно того, что на самом деле происходит и что может произойти. Запад может думать, что он не воюет с Россией, но, посылая все больше и больше оружия и приближаясь к фактической военной интервенции, западные лидеры играют в чрезвычайно опасную игру с самими собой, с Россией и с западной общественностью, - рассказал премьер, как он видит происходящее не земле Незалежной и подчеркнул совершенно особую роль своей страны. - Венгрия с самого начала настаивала на мире и отказывалась посылать оружие Киеву, так как не желает участвовать в конфликте ни с чьей стороны. Если вы отправляете оружие, если вы финансируете годовой бюджет одной из сражающихся сторон, если вы обещаете все больше и больше оружия, все больше и больше современного оружия, то можете говорить, что хотите. Не важно, что вы будете говорить - вы участвуете в конфликте.

А что же дальше?

- У Запада большие, большие проблемы. Если грядущее весеннее наступление России окажется успешным, то перед странами НАТО встанет вопрос: посылать ли нам солдат сражаться за Украину? Это не то, о чем думает американский народ, но это в голове у растущего числа европейцев, чьи страны будут опустошены, если конфликт распространится, - выдал Орбан свой прогноз и напомнил, что Германия уже ускоренно движется по пути эскалации участия своего и европейских стран. - Немцы говорили, что хотят отправить шлемы, потому что они не будут направлять летальное оружие на место боевых действий, потому что это будет означать их участие. Все начиналось с этого. Сейчас мы уже подошли к поставкам боевых танков. И они уже говорят о поставке истребителей.

А ведь действительно, если вспомнить, то Германия первоначально совершенно четко стояла на позициях отправки Украине только нелетальных средств помощи – защитных шлемов, бронежилетов, медицинских препаратов. Даже от предложений дать стрелковое вооружение или те же минометы немцы шарахались, как от чумы. А теперь все дошло до "Леопардов". И именно политика Запада привела к тому, что, как сказал Орбан, "Украина сейчас стала как Афганистан – ничейная земля".

Насчет "ничейности" можно и поспорить с Виктором Орбаном, а вот за сравнение нынешней Украины с Афганистаном афганцы могут и обидеться.

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Близкий к британскому правительству исследовательский центр YouGov опубликовал опрос «Как вы относитесь к тому, что Великобритания могла бы поставить Украине истребители?». Такое прощупывание общественного мнения. И, судя по ответам, большинство жителей Туманного Альбиона не видят в этих поставках ничего плохого: Четверти населения вообще по барабану, процентов 50 либо поддерживают передачу самолетов Киеву, либо не возражают (продолжение)