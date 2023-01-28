Новая тактика России, серьезное усиление ВСУ и правда о боях на передовой: ответы на неудобные вопросы о спецоперации

В линейке поставок Украине западной техники больше настораживать должны не танки, а количество артиллерии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РАЗЫГРАЛИ ПО РОЛЯМ

Близкий к британскому правительству исследовательский центр YouGov опубликовал опрос «Как вы относитесь к тому, что Великобритания могла бы поставить Украине истребители?». Такое прощупывание общественного мнения. И, судя по ответам, большинство жителей Туманного Альбиона не видят в этих поставках ничего плохого: Четверти населения вообще по барабану, процентов 50 либо поддерживают передачу самолетов Киеву, либо не возражают.

Мы всю последнюю неделю следили за драматической пьесой «о тяжелых взаимоотношениях США и Германии». Они изображали битву титанов: «Ты сначала, пошли танки!» - «Нет, ты!». На самом деле это домашняя заготовка, разыгранная для большой публики. Все было предрешено изначально. И все эти поставки формируются под план наступления в весенне-летней украинской кампании. Составляется он, естественно, не в Киеве.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ НА ПЕРЕДКЕ

На мой взгляд, в линейке поставок Украине западной техники больше настораживать должны не танки, а количество артиллерии. Это целый артиллерийский корпус - три бригады:

- Самоходные установки «Паладин» - прекрасное оружие,

- «Арчер» чуть похуже, но тоже серьезное,

- AS-30, «Цезарь», который уже зарекомендовал себя в боях.

Танки, наверное, добавляют пикантности всем этим поставкам.

Что известно на этот момент? Уже абсолютно точно:

- Соединенные Штаты поставят 31 «Абрамс» на Украину,

- Германия обещает 14 «Леопардов».

- Великобритания – 14 «Челленджер-2»

- Польша говорит, что хочет поставить 14 «Леопардов».

Плюс собирается, но пока не решила, когда послать, Португалия – 4 штуки, Нидерланды какое-то количество, Норвегия – до 8, Финляндия, Дания.

Объявлено, что первая партия «Леопардов» придет на Украину через 3 месяца. Но скорее всего эти сроки будут сокращены.

Такой интернационал, который собирается сжать танковый кулак в районе линии боевого соприкосновения.

Объявлено, что первая партия «Леопардов» придет на Украину через 3 месяца Фото: REUTERS

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЗАПАДА

Давайте будем исходить из того, что всю советскую технику мы у Украины выбили. Она испытывает снарядный голод. Мы решаем эти проблемы за счет своей военной промышленности. А у Киева такой возможности нет, поэтому они вынуждены переходить на «донаты» запада. Но зависимость от натовского производителя может в какой-то момент оказаться фатальной. И тем не менее масштаб поставок не может не напрягать. Что с ними делать?

Самый простой ответ – бить еще в тылу противника, пока они не пересекли Днепр, и рубить мосты, связывающие два берега. Но, как показали последние 11 месяцев, противник не испытывает особых проблем с логистикой в результате наших ударов.

Да и все поставки последнего времени идут более или менее скрытно гражданским транспортом, фурами.

Что надо делать для того, чтобы обрушить эти мосты? Это может сделать, например, стратегическая авиация. Что нужно сделать, чтобы стратегическая авиация работала над Украиной? Нужно подавить средства противовоздушной обороны.

БЕРЕГИТЕ АРТИЛЛЕРИСТОВ

Но нужно просчитывать вариант, что они все-таки доедут до линии боевого соприкосновения. И чем мы их там будем встречать – это тоже очень важно.

В Персидском заливе во время войны 1990-1991 годов, было уничтожено 23 «Абрамса». За первый два года Иракской войны 2003-2011 годов было выведено из строя больше 100 машин. Хуситы уничтожили у саудитов порядка 45 «Абрамсов».

«Абрамсы» - это не какое-то вундерваффе, которое обеспечит Украине бескровное продвижение по территориям, которые контролирует российская армия. Но и снисходительно к этим поставкам тоже относиться нельзя. Это все-таки серьезное, высокотехнологичное вооружение. Рано или поздно нам с ними придется столкнуться. Как и с огромным количеством новой артиллерии.

А это значит, что нам надо за два месяца усовершенствовать контрбатарейную борьбу. Это, конечно, сложная задача. Нельзя передавать в пехоту уже подготовленных артиллеристов и противотанковые дивизионы. Ведь именно они должны будут через 2-3 месяца жечь американскую, британскую, немецкую и прочую технику. А брать их нам будет просто неоткуда.

"Абрамсы" - серьезное, высокотехнологичное вооружение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЕРЕСТАНОВКИ СРАБОТАЛИ

Мы сейчас навязали свою инициативу противнику. У нас сразу несколько точек, где он чувствует себя совсем некомфортно.

Во-первых, это Запорожье. Там сейчас идут интересные события в районе Орехова. Противник вынужден туда перебрасывать резервы, в том числе, кстати, с Донецкого направления. И в это время, воспользовавшись этим, идет наступление на южно-донецком направлении – Угледар. Мы уже зацепились за первые дома, перерезаны почти все дороги его снабжения. Из относительно безопасных осталась только одна - трасса на Курахово. Но и она под огневым контролем наших артиллеристов, потому что бОльшую часть Марьинки мы контролируем и оттуда видим пути подвоза. Идет операция по взятию Артемовска, крупнейший узел обороны противника. К северу от него идут бои в направлении Северска.

У украинских войск нет возможности концентрировать большие силы на каком-то одном направлении. Они вынуждены то туда, то сюда высылать «пожарные команды». Это, наверное, та самая заготовка, под которую была проведена рокировка в командовании специальной военной операции. Думаю, что как раз подготовительные мероприятия провел бывший командующий Сергей Суровикин, после чего бразды правления передал начальнику Генштаба Герасимову, который теперь отвечает за все - и успехи, и поражения, если они будут.

Но, возможно, это и есть то самое расширение формата спецоперации, наряду с поставками танков, о котором нам говорило Минобороны, когда объясняло перестановки в командовании.

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Да, в ходе этого конфликта вскрылись и проблемы в нашей военной машине. Но хорошо, что мы о них узнали сейчас. Кто-то говорит, что, «наверное, у Верховного главнокомандующего нет всей картины». Есть, и я это знаю точно. Люди не юные, а которые живут долго в нашей стране, прекрасно знают, что от Владимира Владимировича бесполезно ждать резких кадровых решений. Да и вообще ожидаемых решений. Кому-то может и хотелось бы полетевших голов и сорванных погон. Но это не манера нашего президента.

Список того, чего не хватает, у нас есть. Понимание, где что нужно - тоже. Надо смотреть, как с этим будет справляться промышленность, и руководство Министерства обороны.