Грипп приходит дважды: в Роспотребнадзоре порекомендовали привиться, чтобы не заболеть повторно

Эпидемиологи прогнозируют вторую волну гриппа в феврале - начале марта Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

По последним данным Роспотребнадзора в нашей стране увеличивается активность вирусов гриппа B. На них приходится около 33% от общего числа определенных респираторных вирусов. Если в ноябре-декабре вы переболели преобладавшим тогда гриппом А(H1N1), то в этом же эпидемическом сезоне вполне можете подхватить инфекцию повторно. С таким предупреждением выступила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, которую цитирует агентство РИА Новости.

«Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)», - сказала врач.

Эпидемиологи прогнозируют вторую волну гриппа в феврале - начале марта. Как ранее поясняла Пшеничная, вирусы типа В отличаются тем, что реже дают тяжелые осложнения у относительно здоровых людей. Однако у тех, чей организм ослаблен (хронические больные, пожилые), инфекция может ударить и по легким, и по сердцу.

Эксперт Роспотребнадзора порекомендовала тем, кто не вакцинировался от гриппа в конце прошлого года, сделать прививку прямо сейчас. В том числе - переболевшим, чтобы избежать риска повторного заражения новым штаммом вируса.

БУДЬ В КУРСЕ

Масштабная общегосударственная кампания по вакцинации от гриппа завершена в прошлом году. Однако, как выяснил KP.RU, в Москве, например, и сейчас взрослый может сделать прививку в районной поликлинике. Для этого нужно записаться на прием к врачу-терапевту. Он проводит осмотр и при отсутствии противопоказаний направляет в прививочный кабинет на вакцинацию от гриппа. Также при желании можно привиться платно в коммерческих клиниках. Но такой вариант придется еще поискать - большинство частных медцентров прекратили антигриппозную вакцинацию в конце прошлого года.

Напомним, если вы переболели ОРВИ или ковидом, прививку от гриппа рекомендуется делать не ранее, чем через 7-10 дней. В первую неделю после вакцинации нужно поберечься от любых простуд - надевать маску, а лучше респиратор, в общественных местах.