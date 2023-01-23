Как понять, что вы заболели «Кракеном»: чем ковид-мутант отличается от гриппа, простуд и других коронавирусов

Зачастую грипп имеет самые яркие симптомы, которые не спутаешь ни с простудами, ни с нынешними вариациями ковида. Фото: REUTERS

И ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ

Заболеваемость респираторными инфекциями (к ним относятся и грипп, и простуды, и ковид) в нашей стране растет. Чтобы убедиться в этом, можно и в статистику не заглядывать. Пассажиры общественного транспорта кашляют и шмыгают носом через одного. По официальным же данным количество заражений коронавирусом за прошлую неделю увеличилось на 21,9%. Также пошел в рост грипп В, предупреждает Роспотребнадзор. В целом вирусы гриппа А («свиной» H1N1) и В по-прежнему лидируют, давая почти 76% заболеваемости. За ними идут респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), риновирусы, метапневмовирусы и ковид. Последний будет все больше продвигаться на первые роли, прогнозируют эпидемиологи. Поскольку в нашу страну пришел «особо продвинутый» подвариант омикрона XBB.1.5, названный «кракеном». На сегодня у него самая высокая заразность из всех известных науке возбудителей COVID-19.

Многих интересует: как на практике, по симптомам отличить грипп А и В, простуды, «кракен» и другие типы коронавируса? Давайте разберемся.

ГРИПП А И В: НЕ СПУТАЕШЬ НИ С ЧЕМ

Зачастую грипп имеет самые яркие симптомы, которые не спутаешь ни с простудами, ни с нынешними вариациями ковида. Вот, какие признаки «свиного» штамма приводятся в медицинской инструкции по диагностике для врачей районных поликлиник:

- острое начало: в течение 12-48 часов после контакта с больным человеком;

- сильная лихорадка - подъем температуры до 38,5-39 градусов и выше;

- сильная головная боль;

- кожа лица часто краснеет;

- выраженные боли в суставах и мышцах;

- кашель - выраженный частый сухой;

- заложенности и выделений из носа практически нет, а если и появляются, то на короткий период.

Такие симптомы характерны и для гриппа А, и для В. Последний, в отличие от «свиного», в целом реже дает тяжелые осложнения. Однако у людей с ослабленным иммунитетом (хронические больные, пожилые) может ударить и по легким, и по сердцу.

Еще одна отличительная особенность гриппа типа В - он может вызывать диарею, что редкость для вирусов гриппа типа А, рассказала журналистам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

ПРОСТУДЫ, «КРАКЕН» И ДРУГИЕ ВИДЫ КОРОНАВИРУСА

Нынешние возбудители ковида по своим симптомам настолько приблизились к остальным ОРВИ (простудным вирусам), что именно по внешним проявлениям зачастую их вообще не отличишь! Другое дело, что коронавирус по-прежнему чреват более опасными осложнениями и неприятными «хвостами» (постковидом). Но, самое главное, он несравненно более заразен, чем «обычные» простуды. А пришедший к нам «кракен» и вовсе рекордсмен по перескакиванию от одного человека к другому. Его не останавливают ни прививки (при этом они продолжают успешно защищать от тяжелых осложнений), ни иммунитет переболевших другими подвариантами коронавируса. И вот тут встает вопрос: а как узнать, какой разновидностью COVID-19 я переболел в предыдущий раз? Вдруг это уже был тот самый «кракен»? По научным данным одним и тем же типом коронавируса повторно можно заразиться в среднем через 4-6 месяцев. Хоть какая-то передышка.

Ответ вас вряд ли обрадует, но зато вы будете знать правду. А не питать иллюзии и бесплодно искать в интернете «отличительные симптомы «кракена» (если и найдете - это голословные заявления, имейте в виду). По данным научных исследований таких отличий просто нет! Напомним: «кракен» - разновидность коронавируса варианта «омикрон», пришедшего к нам в январе 2022 года. С тех пор появилось немало подвариантов: «стелс», «кентавр», «тифон», «цербер» и прочие. Но! Все они - потомки «омикрона». Отличаются друг от друга степенью заразности и способности уходить от иммунитета. Но не симптомами! Если бы мутации были настолько значительными, что заметно отразились на клинических проявлениях (симптомах) и течении болезни, то это были бы уже не подварианты «омикрона», а новые варианты коронавируса. Так что - расслабьтесь. По симптомам «кракен» никак не отличить от собратьев.

Но, может, его определят тесты? И снова нет. Что экспресс-тесты на антиген коронавируса, которые можно купить в аптеке, что лабораторный ПЦР-тест покажут, есть ли у вас в принципе возбудитель COVID-19. А вот разновидность - вариант и уже тем более подвариант вируса - не вычислят. Почему? Как говорят опытные врачи, перед тем, как назначать какое-то обследование или манипуляцию, нужно подумать: а что это изменит в плане дальнейших действий? Если ничего - значит, процедура не нужна. При заражении ковидом для подавляющего большинства больных лечение одинаково - будь то «кентавр», «цербер» или «кракен». Поэтому для клинической практики достаточно «общих» тестов для получения ответа на главный вопрос: болен человек ковидом или нет.

КСТАТИ

Вам интересно, как Роспотребнадзор узнает, что в Россию пришел конкретно «кракен» или другой подвариант? Для этого «в целях мониторинга изменчивости возбудителя COVID-19» проводится дорогостоящее исследование - секвенирование, или расшифровка генома коронавируса. На такой глубокий анализ отправляют пробы пациентов, взятые выборочно. Например, у госпитализированных больных, у пациентов, сдающих тесты в медлабораториях и т.д. Секвенированием занимаются специализированные лаборатории, обычно - в рамках научно-исследовательских институтов.

В ТЕМУ

Какие симптомы у «омикрона»

Да-да, мы говорим именно о симптомах «омикрона», потому что у его потомка «кракена» они все те же. Вот официальные признаки из инструкции для медработников:

- температура зачастую невысокая - до 38 градусов;

- умеренный насморк;

- головная боль;

- боли в мышцах и суставах умеренные, встречаются редко;

- кашель сухой или с небольшим количеством мокроты;

- кожа лица бледная.

БУДЬ В КУРСЕ

Кому обязательно нужно делать тест на ковид и грипп

Как поясняют врачи, в первую очередь это пациенты с высоким риском тяжелых осложнений. По медпоказаниям им зачастую требуется назначение противовирусных лекарств - либо от гриппа, либо от ковида. Потому и нужна дифференциальная диагностика. При этом противовирусные препараты нужно начинать принимать как можно раньше, в идеале - с 1-2-го дня появления симптомов. Так что, чем раньше сделан тест, тем лучше. Соответственно, при первых же признаках респираторной инфекции (температура-насморк-кашель-першение в горле) нужно, не теряя времени, обращаться к врачу.

Кто в группе риска:

- беременные женщины,

- люди старше 60 лет,

- пациенты с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, диабетом, онкологическими и др.),

- пациенты со сниженным иммунитетом. Например, лица, принимающие иммуносупрессивные препараты (стероиды, цитостатики), люди с ВИЧ-инфекцией.