Кому повезет, а кто должен быть осторожным: прогноз Тамары Глоба на февраль 2023 года

Тамара Глоба записала новый гороскоп Фото: Личный архив

Самый популярный астролог в стране Тамара Глоба записала новый гороскоп. Глоба прогнозирует, что именно в феврале начнутся большие перемены, но их результаты мы увидим гораздо позже.

Прослушали полный гороскоп на февраль 2023 года от Тамары Глоба и выделили самые интересные прогнозы.

Февраль – месяц Водолея. Мы находимся в переходном периоде от эпохи Рыб к эпохе Водолея - кардинально меняется цивилизация, законы, страны. Все, что принесет нам новый мир формируется именно в этот период, в который мы с вами живем сейчас. Символ Водолея - это две параллельные волны – прошлого и будущего. Они смешиваются, параллельно идет разделение на потоки нового времени – в скрытой форме. Эти скрытые процессы всегда бывают наиболее активны в период Водолея, когда зима встречается с весной. Проявятся они в период будущей весны. Формируются новые возможности, связанные с электроникой, техникой, а также новые структуры, которые дают возможность шага в будущее. Формируется новая свободная экономическая зона.

- В середине месяца 15 февраля время Сретения – когда зима встречается с весной. Это скрытый процесс для природы, а также надежд на будущее человечества.

- Дни повышенной аварийности, когда надо проявлять повышенное внимание ко всему, что происходит вокруг: 4, 6, 11, 16, 18, 20 и 24 февраля.

ПРОГНОЗ НА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА

ОВЕН

Февраль формирует в жизни Овна события, связанные с постановкой крупных целей, важных задач – их необходимо разработать в первой декаде месяца. Впоследствии действовать в этом направлении. Параллельно вам будут помогать люди, которые вас любят, за спиной мощная поддержка. За вами наблюдают – но этот контроль готовит вам новые возможности. Вместе с друзьями вы начнете новые дела, появятся интересные возможности и перспективы, связанные с будущими заработками. В последнюю неделю месяца ждите поддержки, любви, покровительства, творческого и личного успеха.

ТЕЛЕЦ

Для рожденных под знаком Телец – это время хорошее для заработка. Будут поддерживать вышестоящие женщины, любящие друзья. Появятся новые возможности для личной жизни, творческих планов. А также возможности для зачатия ребенка и последующей беременности. Во второй половине месяца не забывайте контролировать события вокруг: особенно все, что касается детей и работы (руководство будет присматривать за вами и дел будет немало).

БЛИЗНЕЦЫ

Необходимо позаботиться о родственниках, берегите близких. Идеи, которые касаются личного и творческого успеха - удаются в третьей декаде февраля. Это время поддержки друзей; неожиданных планов и возможностей, которые реализуются с успехом в первую половину года.

РАК

Необходимо заниматься семейными планами, проектами; работать в коллективе. Обязательно поддержите детей; если дети взрослые – поговорите о том, что их волнует, а если маленькие – то ни в коем случае нельзя упустить их проблемы. Могут возникнуть материальные проблемы. Покупки неудачны в первую неделю. Откроются новые перспективы, которые реализуются довольно быстро. В поездках вас ждет любовь и личный успех, а также творческие возможности.

ЛЕВ

В первую декаду месяца – нужно очень внимательно выполнять свою работу, чтобы не было промахов; потому что вокруг них или скандал, или большой успех. А вторая половина февраля требует внимания к семье и другим людям, которые окружают в учебе или в делах. Третья декада февраля принесет личный успех, любовь, внимание и поддержку тех, кто вас любит. Учителя, покровители, начальники станут вашей опорой. Новые начинания будут подготовлены в течении февраля и проявятся в последнюю декаду.

ДЕВА

Обратите внимание на то, как складываются отношения с семьей – сейчас они на первом месте, и ваша задача помогать им во всем. Партнеры поднимаются, их жизнь меняется - и нужно обязательно в ней участвовать; потому что если не вы – то место может занять кто-то другой. Будьте очень внимательны к делам, которые касаются интеллектуальной деятельности, творчества и работы - в этом вы преуспеете. Успех ждет в середине месяца. Работа принесет новые возможности - на перспективу. Женщины, старики, любящие люди или те, кто был вашей опорой – станут вашими защитниками, протянут руку помощи, укажут путь в будущее.

ВЕСЫ

Февраль наполнен событиями – деловыми, личными, а также домашними задачами, которые будете выполнять с детьми и благоверными. В первой декаде февраля займитесь тем, что нужно переоборудовать дома; обдумайте новые возможности для будущего своего дома и детей. Будьте внимательны к людям, которые приходят ваш дом. Будете заняты своим здоровьем и делами, которые будут нравиться. Спорт станет хорошей разрядкой. В середине месяца – новые возможности, они связаны с любовью, знакомствами, интеллектуальной деятельностью.

СКОРПИОН

В этом месяце много внимания посвятите дому. Будут: обустройство жилья (чтобы чувствовать себя комфортнее), занятие техникой, перестройка, ремонт… Время удачное для общения с родственниками. Первая половина месяца принесет - важные знакомства, события; прогулки принесут новые встречи; а также возможности переговоров и планов на будущее. Обучение на дому – планы на вторую половину месяца. Почти весь февраль чувствуете себя счастливым и любимым человеком. Месяц интересных встреч, новых возможностей для детей, творческого и личного успеха.

СТРЕЛЕЦ

Несмотря на то, что продолжается противостояние с противником, февраль принесет вам успех: в материальных делах, договорах, которые вы можете создать. Удачные покупки и переговоры по поводу материальных и финансовых вопросов. Идет период поездок – они связаны с работой, с отдыхом, людьми которых любите. Активно поддерживают люди, проверенные временем. Общение позволит создать новое пространство, которое касается недвижимого имущества. Хорошее время для отдыха и занятия домом, в дом войдут новые люди - любящие вас и любимые. Конец месяца хорошее время для определения будущего детей и работы.

КОЗЕРОГ

Это период, когда многие люди обращают внимание на ваши интеллектуальные способности: смекалка, умение помочь, создать атмосферу интеллектуального пространства будет помогать вам во всех делах. Почувствуете, что развиваетесь ментально. Возможность процессов, которые формируют вокруг новых людей. Вторая половина месяца хороший период для заработка, вложите средства в очень хорошие и крупные покупки, а также дела, которые впоследствии принесут отдачу, материальный рост и прибыль. Хорошее время для общения с родственниками, для новых знакомств, интересных увлечений. Милосердие, которое проявят к вам родственники запомнится надолго. Конец февраля – хорошее время для ремонта, занятия здоровьем.

ВОДОЛЕЙ

Хорошее время для занятий делами детей, а также для продвижения своих планов, связанных с далеким будущим и с перспективами, которые откроются с весны. Время удачно для подготовки к новым делам и новым возможностям. Хорошее время для покупок и приобретений; новых знакомств, договоров. Будет возможность улучшить жилищные и финансовые условия. Помогайте родным, участвуйте в общих делах, чтобы не остаться «за бортом». Конец месяца – отличное время для путешествий.

РЫБЫ

Месяц принесет и радости, и новые события, которые формируются в глубине мировых и личных процессов. Первая половина месяца потребует перемен в работе - во многом нужно пересмотреть старую подготовку и прежние дела. Необходимо заняться информационной деятельностью, обратить внимание на дела сотрудников (тех, кто работает с вами). Крупные перспективы, новые возможности будете разрабатывать с друзьями – и возможностей будет немало. Весь месяц вокруг вас любовь, внимание, поддержка, интерес к вашему вкусу и делам, которые вы делаете для своих любимых. Последние недели февраля отмечены материальным успехом и подарками, которые войдут в вашу жизнь. Все это время вы занимаетесь жилищными вопросами.

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