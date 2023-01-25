"Приходят шансы": глобальный прогноз на 2023 год от Тамары Глобы

Тамара Глоба расскажет Андрею Малахову, что карта желаний на холодильнике не работает — чтобы мечта исполнилась, надо над ее исполнением много работать. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тамара Глоба сейчас самый популярный астролог в нашей стране. Поэтому ее гороскопы нарасхват. Вечером 25 января Тамара Глоба станет гостьей программы «Малахов» на канале «Россия». Публикуем интересные фрагменты из нового прогноза Тамары Глоба на 2023 год и следующие годы.

- Период 2023 и 2024 года – время, когда приходит шанс и уходит. И нужно радоваться тому, что эти шансы приходят. Нужно использовать их: работать по ситуации. И таким образом будут исполняться ваши мечты, даже большие.

- 2023 год Марса, он приносит продолжения событий, которые начались в 2022 году. Это будет жесткий год. Все в итоге закончится переговорным процессом. Будем отстаивать свои права и получать то, что хотели. Летом начнется новая тенденция - попытки объединения (ранее астролог говорила о появлении у нас новых серьезных союзников), эти события перейдут на 2024 год.

- В 2023 году встречаются потоки прошлого и будущего. И прошлое уходит насовсем. В том числе, в некоторых странах мира появляются новые системы управлений.

- Как бы сейчас другие страны не пытались задавить Россию, это нам идет на пользу. Потому что, благодаря этому мы «просыпаемся». Характер человека, живущего в России – это форма протеста: действовать не благодаря, а вопреки. Появилось желание построить и свои платежные системы, и свои соцсети, и новые направления в торговле, сельском хозяйстве и др. И как бы кто сейчас от нас не отталкивался, очень многие к нам в итоге ринутся: и с бизнесом, и с тем, чтобы жить в России. Потому что во многом это самый стабильный регион: в геологическом плане, в плане новых возможностей, новых земель и т.д. Поэтому обосноваться в России захотят многие; а те, кто ушли найдут новые формы чтобы вернуться. Для всех будут возможности роста.

- Новые события, которые откроются с 2024 года начнутся уже весной 2023 года. Это может пока активно не проявиться. Но произойдет взрыв пассионарности людей, которые имеют идеи, изобретают, работают над чем-то новым.

- Год приносит и хорошее для людей, которые пытаются создать новую «цифру», строить новую финансовую систему; строить новую материальную систему, которая связана с урожаем, посевами, продуктами, торговлей, деловыми партнерами.

- В марте-апреле будет открываться возможность расширения возможности передвижения в мире. Но ограничение в миграциях в разных странах мира с 2023 продлится еще в течении трех лет. Но какие-то страны будут открываться (начались ограничения несколько лет назад).

- Эпидемия, которая приходит от детей – идет сейчас. Она тяжелая. Сопли, отит и др. - мы воспринимает эту эпидемию как грипп.