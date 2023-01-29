В России подняла голову корь: для кого она смертельна и кому нужно ревакцинироваться

Кампания по вакцинации от кори пройдет с апреля по декабрь 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе стало известно о вспышке кори в Новосибирской области. Болезнь диагностировали у 45 человек, 17 из них - дети. Как сообщил Роспотребнадзор, вирус завез житель Средней Азии. По последним данным инфекция добралась до Барнаула и Омска. В санитарном ведомстве заявляют, что угрозы эпидемии кори на данный момент нет. Однако «золотое» правило эпидемиологии гласит, что, надеясь на лучшее, нужно готовиться к худшему. Поэтому в стране началась активная профилактическая работа. Анонсирована кампания по вакцинации, которая пройдет с апреля по декабрь 2023 года.

Роспотребнадзор настоятельно призывает привиться тех, кто не вакцинирован от кори. В ряде случаев необходима ревакцинация. При этом в разных источниках можно встретить противоречивую информацию, в частности, о сроке «сохранности» иммунитета у ранее привитых. Ответить на главные вопросы о защите от высокозаразной инфекции мы попросили опытного врача-вакцинолога, кандидата медицинских наук, главврача одного из медицинских центров Евгения Тимакова.

1. Сколько сохраняется иммунитет у привитых?

У кого-то пожизненно, у кого-то нет. Последний вариант встречается чаще, отмечает врач.

В Национальном календаре профилактических прививок (НКПП) говорится, что нужно пройти ревакцинацию в возрасте 18 - 35 лет. Также требуется обновить прививку лицам 36 - 55 лет из групп риска: медработникам, педагогам, сотрудникам организаций торговли, транспорта и др. Людям старше 55 лет вакцинация рекомендуется в случаях, если они проживают в местах вспышки кори (либо временно выезжают в такие районы).

«На практике я советую ревакцинироваться от кори всем своим пациентам в возрасте от 25 лет и старше, - говорит Евгений Тимаков. - Обычно к этому возрасту ослабевает иммунитет, полученный от прививок в детстве. Если вас вообще не прививали, нужно вакцинироваться, не откладывая».

2. Сдавать ли анализ на антитела?

Цель такого теста - выяснить, сохранился ли иммунитет к кори. Анализ может понадобиться, например, если вы не уверены, были ли привиты в детстве. Вообще-то информация обо всех сделанных прививках хранится в медкарте пациента, но всякое бывает (документы утеряны, вы переехали и т. д.). Также тест может помочь определиться: нужна ли ревакцинация ранее привитым именно сейчас или иммунитет еще «в силе».

Доктор Тимаков считает, что анализ на антитела к вирусу кори не относится к медицинским исследованиям первой необходимости. «Если вы не уверены, что были вакцинированы в детстве либо вам исполнилось 25 лет и больше, я бы посоветовал делать прививку без сомнений и без предварительных тестов. Даже если у вас остались антитела, это абсолютно безопасно, никакого вреда точно не будет», - подчеркивает врач.

К слову, в базовую программу медпомощи по ОМС такой анализ не входит. Если все-таки решите делать его, придется раскошеливаться самому.

3. Насколько в самом деле заразна корь и можно ли избежать заболевания без прививки?

У эпидемиологов есть понятие «базовое репродуктивное число» инфекции. Это количество человек, которых может заразить вокруг себя один заболевший. У кори такой показатель - 12-18. Для сравнения: у гриппа 1-2, у риновирусов (возбудители простуд) 6. У самого заразного коронавируса - подварианта омикрона «кракен» - показатель около 11.

«Да, корь сильнее самого заразного коронавируса, - подтверждает доктор Тимаков. - Если в подъезде многоквартирного дома есть хоть один больной, с большой вероятностью инфекцию подхватят многие». По данным Роспотребнадзора корь передается воздушно-капельным путем, при этом «с потоками воздуха вирус может распространяться на приличные расстояния, например в другие комнаты или даже на другие этажи».

Единственный надежный способ защиты - прививка. Медицинские маски не спасут. Кстати, если в образовательной организации (школе, детсаду) возникает очаг кори, все непривитые отстраняются от посещения - как дети, так и взрослые работники.

4. Чем опасна корь?

Летальным исходом, говорит Евгений Тимаков. Это вам не простуда, хотя поначалу симптомы и похожи. Корь может дать тяжелейшие осложнения на легкие, сердце, мозг, другие органы.

Первые проявления инфекции - повышение температуры, головная боль, ломота в мышцах, першение в горле, насморк. Вскоре присоединяются кашель и конъюнктивит. Появляется типичная коревая сыпь на голове, туловище, конечностях.

5. Насколько велика угроза, что инфекция пойдет по стране?

Евгений Тимаков считает, что такой риск есть. «К сожалению, антипрививочные настроения последних лет дают себя знать. У нас не так уж мала непривитая прослойка. Хватает родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей», - говорит врач. Так что прививка для самозащиты очень актуальна, подчеркивают медицинские специалисты.