В России пройдет кампания по вакцинации от кори в 2023 году: кому нужно сделать прививку

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Ведомство запланировало провести кампанию по вакцинации от кори с апреля по декабрь 2023 года. Информация о прививках вносятся в медицинскую карту, если данных нет или человек не помнит, делал ли он прививку против кори, то рекомендуется сдать анализ на антитела, который покажет, нужна вакцинация или нет, пояснили в ведомстве РИА Новости.

Если антител нет, то рекомендуется сделать прививку, это защитит от заболевания и самого человека, и его близких.

- Вакцинации против кори обязательно подлежат все дети в возрасте 1 года, ревакцинация проводится раз в 6 лет.

- Детям старше 6 лет и взрослым вакцинация против кори рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины.

- При этом в возрасте до 36 лет введение вакцины рекомендуется всем, после 36 лет – при высокой вероятности контактов с зараженными, в первую очередь – медработникам, работникам транспорта, образовательных учреждений, а в возрасте старше 55 лет – только при контактах с больными.