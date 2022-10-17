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Происшествия17 октября 2022 8:40

В Москве арестовали трех фигурантов уголовного дела о взрыве Крымского моста

Трем мужчинам предъявлены обвинения по статье «террористический акт»
Семен ЕЛЕНИН
Спутниковый вид восстановительных работ на Крымском мосту.

Спутниковый вид восстановительных работ на Крымском мосту.

Фото: REUTERS

Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих фигурантов уголовного дела о взрыве Крымского моста. Как стало известно, Александру Былину, Олегу Антипов и Дмитрию Тяжелых были предъявлены обвинения по трем пунктам статьи «террористический акт» - «деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие смерть человека, повлекшие причинение значительного имущественного ущерба». Всем троим грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

«Суд постановил избрать в отношении Былина А.Г., Антипова О.А., Тяжелых Д.В. меру пресечения в виде заключения под стражу до 08 декабря 2022 года», - сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Какую роль играли в подготовке и проведении теракта на Крымском мосту арестованные не сообщается.

Напомним, утром 8 октября на Крымской мосту взорвался грузовик. В результате взрыва загорелись вагоны-цистерны, которые в этот момент также находились на мосту. Помимо водителя грузовика (который, судя по всему, не знал, что перевозит взрывчатку), погибли четыре человека, которые ехали в легковой машине. В ФСБ сообщили, что теракт был организован Главным управлением разведки Украины, взрывчатку доставили из Одессы сначала в Болгарию, а затем, подделывая документы на разные виды гражданских грузов перевезли в Россию через Армению и Грузию. Всего установлены 12 фигурантов - граждане Украины, Армении и России. Ранее Симферопольский суд арестовал по этому делу еще пять человек.

В настоящий момент завершается ремонт автомобильной части моста. Движение по нему возобновлено.

ТерроризмПроисшествия: КРИМИНАЛ