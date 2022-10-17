Еще трое фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту арестованы

Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту взяты под арест Фото: Виталий ТИМКИВ

Басманный суд Москвы вынес постановление об аресте еще троих фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба инстанции в понедельник, 17 октября 2022 года.

Обвиняемые в совершении теракта Былин, Антипов и Тяжелых проведут под арестом минимум почти два месяца. Мера пресечения в виде заключения под стражу будет действовать до 8 декабря.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели пятерым подозреваемым по делу о теракте на Крымском мосту назначили аналогичную меру пресечения.

Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала восемь человек по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту, из которых пятеро – российских граждан, а также три гражданина Украины и Армении.

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно со Следственным комитетом (СК) РФ установила, что организатором теракта на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, были установлены личности 12 соучастников подготовки теракта, восемь из которых уже задержаны.